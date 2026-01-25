Sức sống cơ sở

Ấm áp “Tết sum vầy” tại khu công nghiệp Đông Xuyên

SGGPO

Tối 24-1, hàng ngàn công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TPHCM) đã tham gia chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt tổ chức.

ong hòa 2.jpg
Gian hàng ẩm thực thu hút nhiều công nhân tới mua sắm

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với hội thi ẩm thực, các gian hàng ăn uống phục vụ công nhân với mức giá từ 7.000 - 30.000 đồng, cùng hoạt động văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng. Công nhân được phát phiếu tham gia miễn phí, tạo điều kiện để nhiều người có cơ hội trải nghiệm, đón không khí tết sớm ngay tại nơi làm việc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng thêm hàng trăm phần quà khác do doanh nghiệp đóng góp, nhằm động viên người lao động trước thềm năm mới.

ông hòa 3.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, ghi nhận nỗ lực của Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt trong việc duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

ông Hòa.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM khen thưởng các đoàn viên doanh nghiệp có thành tích xuất sắc

Theo ban tổ chức, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” là hoạt động chăm lo tết cho công nhân, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động, qua đó góp phần giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài, đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Lê Văn Hòa Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Khu công nghiệp Đông Xuyên Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng công nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn