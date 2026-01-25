Ấm áp “Tết sum vầy” tại khu công nghiệp Đông Xuyên

Tối 24-1, hàng ngàn công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TPHCM) đã tham gia chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt tổ chức.

Gian hàng ẩm thực thu hút nhiều công nhân tới mua sắm

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với hội thi ẩm thực, các gian hàng ăn uống phục vụ công nhân với mức giá từ 7.000 - 30.000 đồng, cùng hoạt động văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng. Công nhân được phát phiếu tham gia miễn phí, tạo điều kiện để nhiều người có cơ hội trải nghiệm, đón không khí tết sớm ngay tại nơi làm việc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng thêm hàng trăm phần quà khác do doanh nghiệp đóng góp, nhằm động viên người lao động trước thềm năm mới.

Ban tổ chức tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, ghi nhận nỗ lực của Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt trong việc duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM khen thưởng các đoàn viên doanh nghiệp có thành tích xuất sắc

Theo ban tổ chức, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” là hoạt động chăm lo tết cho công nhân, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động, qua đó góp phần giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài, đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tin liên quan Phiên chợ Xuân 0 đồng mang tết ấm đến người dân khó khăn ở xã Nghĩa Thành

TRÚC GIANG