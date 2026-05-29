Sức mua mùa hè tăng nhiệt, hệ thống phân phối mở rộng đầu ra cho nông sản Việt

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng giải nhiệt, thực phẩm tươi sống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang gia tăng tại nhiều địa phương khi bước vào cao điểm mùa hè. Nắm bắt xu hướng này, nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô lớn, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa góp phần kích cầu thị trường và hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong nước.

Tại Co.opmart, hàng ngàn sản phẩm giải nhiệt như nước uống, nước bù khoáng, nước giải khát, rau câu, thạch và kem... giảm giá đến 50%. ẢNH: PHÚC AN

Sức mua tăng ở nhóm hàng giải nhiệt

Theo đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), từ ngày 28-5 đến 10-6, Saigon Co.op triển khai chương trình “Lễ hội mùa hè – Sale nhiệt thả ga” trên toàn hệ thống với hàng ngàn sản phẩm giảm giá đến 50%, tập trung vào các nhóm hàng giải nhiệt như nước uống, nước bù khoáng, nước giải khát, rau câu, thạch và kem. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng phục vụ sinh hoạt mùa nóng như quạt điện, quạt hơi nước, kem chống nắng, sữa tắm, sữa dưỡng thể cũng được áp dụng mức ưu đãi sâu.

Ghi nhận tại một số siêu thị Co.opmart ở TPHCM cho thấy lượng khách mua các mặt hàng nước giải khát, trái cây và thực phẩm tươi sống tăng đáng kể trong những ngày nắng nóng kéo dài. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, khách hàng mua sắm tại Co.opmart Rạch Miễu (phường Nhiêu Lộc, TPHCM), cho biết gia đình ưu tiên lựa chọn các loại trái cây theo mùa và thực phẩm thanh nhẹ để phục vụ nhu cầu giải nhiệt trong mùa hè. Theo chị Hà, các chương trình giảm giá giúp gia đình tiết kiệm chi phí mua sắm trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng lên khi học sinh nghỉ hè.

Tương tự, anh Trần Quốc Bảo, khách hàng tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa, TPHCM), cho biết thời điểm này gia đình thường mua thêm trái cây, thủy hải sản và các loại đồ uống để dự trữ. Các chương trình khuyến mãi tập trung vào nhóm hàng thiết yếu giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn trong khi vẫn cân đối được chi tiêu.

Ngoài nhóm hàng giải nhiệt, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt gia cầm, thủy sản, rau củ và trái cây cũng được giảm giá luân phiên nhằm đáp ứng nhu cầu chế biến các bữa ăn thanh mát trong mùa hè. Bên cạnh đó, hòa cùng mùa lễ Phật Đản, Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng lễ Phật Đản – Món chay thanh tịnh” với đa dạng sản phẩm chay như gia vị chay, tàu hủ chiên, bánh bao nhân chay, chả giò chay… Đặc biệt, trong hai ngày 30/05 và 31/05, toàn bộ hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức buffet chay phục vụ khách hàng, góp phần lan tỏa xu hướng sống lành mạnh, cân bằng và thanh đạm hơn trong mùa hè.

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản vào chính vụ

Song song với các chương trình kích cầu, nhiều hệ thống bán lẻ cũng tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản trong nước khi nhiều loại trái cây bước vào vụ thu hoạch. Theo Saigon Co.op, từ ngày 28-5 đến 3-6, nhiều loại trái cây mùa hè như sầu riêng, vải và mận hậu được giảm giá khoảng 20%, vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt.

Nhiều loại trái cây mùa hè như sầu riêng, vải và mận hậu... được hệ thống Co.opmart giảm giá khoảng 20%. ẢNH: PHÚC AN

Trước đó, đơn vị đã phối hợp với Sở Công thương Hải Phòng đưa khoảng 300 tấn vải Thanh Hà vào hệ thống phân phối trên toàn quốc. Cùng với việc đưa sản phẩm đến hơn 800 điểm bán, nhiều hoạt động quảng bá, dùng thử sản phẩm và kết nối cung cầu cũng được triển khai nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.

Có thể thấy, việc kết hợp giữa các chương trình khuyến mãi theo mùa với hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản đang tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường. Không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý, các chương trình này còn hỗ trợ tiêu thụ nông sản vào chính vụ, tăng kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại.

Hòa cùng mùa lễ Phật Đản, Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng lễ Phật Đản – Món chay thanh tịnh” với đa dạng sản phẩm chay. ẢNH: PHÚC AN

Đại diện Saigon Co.op cho biết, Lễ hội mùa hè năm nay tập trung ưu đãi mạnh cho các nhóm hàng giải nhiệt như nước suối, nước bù khoáng, nước giải khát, kem, rau câu, thạch; thực phẩm tươi sống gồm thịt gà, cá basa, cá diêu hồng, thủy hải sản và nhiều loại rau củ, trái cây mùa vụ như vải Thanh Hà, mận hậu Sơn La, sầu riêng. Bên cạnh đó, các sản phẩm chống nóng và chăm sóc cá nhân như quạt điện, quạt hơi nước, kem chống nắng, sữa tắm, sữa dưỡng thể cũng được giảm giá sâu. Nhiều mặt hàng được ưu đãi từ 20%-30%, riêng hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu giảm đến 50%.

PHÚC AN