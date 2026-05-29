Co.op Food bước vào cuộc đua trải nghiệm trong thị trường bán lẻ tiện lợi

Thực phẩm tươi sống được trưng bày nổi bật tại Co.op Food New Concept, đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi của khách hàng đô thị. ẢNH: PHÚC AN

Trẻ hóa không gian, nâng trải nghiệm mua sắm

Theo đại diện Saigon Co.op, 5 cửa hàng Co.op Food New Concept đầu tiên gồm Co.op Food Hàn Thuyên, Co.op Food Trịnh Đình Trọng và Co.op Food Chợ Giãn Dân tại TPHCM; Co.op Food Chung cư Topaz Twins tại Đồng Nai; cùng Co.op Food Lê Hồng Phong tại Cần Thơ. Đây là những điểm bán được Saigon Co.op lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, tiện lợi và tươi ngon.

Ghi nhận thực tế cho thấy, không chỉ thay đổi diện mạo cửa hàng, mô hình mới cho thấy nỗ lực của hệ thống bán lẻ này trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng đô thị.

Toàn bộ không gian cửa hàng được thiết kế theo hướng mở, hiện đại và trực quan hơn nhằm phù hợp với xu hướng mua sắm nhanh của người tiêu dùng đô thị. Các ngành hàng được bố trí rõ ràng, lối đi thông thoáng giúp khách hàng dễ tìm kiếm sản phẩm và rút ngắn thời gian mua sắm. Hệ thống quầy kệ, bảng thông tin và ánh sáng được đầu tư đồng bộ, tạo cảm giác thân thiện nhưng trẻ trung và hiện đại hơn so với mô hình trước đây.

Không khí mua sắm sôi động tại Co.op Food New Concept trong ngày đầu ra mắt mô hình cửa hàng thế hệ mới. ẢNH: PHÚC AN

Đặc biệt, nhiều tiện ích mới được tích hợp ngay tại điểm bán như mã QR tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và khu vực thanh toán được sắp xếp lại theo hướng tối ưu tốc độ phục vụ. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, khách hàng mua sắm tại Co.op Food Hàn Thuyên (phường Sài Gòn, TPHCM), cho biết không gian mới tạo cảm giác thoáng hơn, dễ tìm sản phẩm hơn trước. “Tôi thường tranh thủ mua thực phẩm sau giờ làm nên rất quan tâm đến sự tiện lợi. Việc bố trí ngành hàng rõ ràng giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian mua sắm”, chị Hương chia sẻ.

Mở rộng ngành hàng theo xu hướng sống xanh, sống khỏe

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, với việc đổi mới không gian, Co.op Food New Concept cũng được tái cấu trúc danh mục hàng hóa theo hướng phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại. Bên cạnh nhóm thực phẩm tươi sống vốn là thế mạnh, hệ thống tăng cường các nhóm hàng được người tiêu dùng trẻ và gia đình đô thị quan tâm như trái cây nhập khẩu, thực phẩm dinh dưỡng, bánh tươi, sản phẩm đông mát tuyển chọn cùng các mặt hàng phục vụ xu hướng sống xanh, sống khỏe.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op trao tặng các phần quà đến hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: PHÚC AN

Riêng khu vực thực phẩm tươi sống được đầu tư hệ thống trưng bày mới với khay gỗ và ánh sáng chuyên dụng nhằm tăng cảm quan tươi ngon, sạch sẽ và thuận tiện hơn trong quá trình lựa chọn sản phẩm. Các nhóm thực phẩm chế biến nhanh, tiêu dùng hằng ngày cũng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ và người tiêu dùng bận rộn.

Anh Trần Quốc Minh, cư dân Chung cư Topaz Twins (Đồng Nai), cho biết gia đình anh ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tốt cho sức khỏe và thuận tiện trong chế biến. “Tôi thấy cửa hàng mới bổ sung nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình, từ thực phẩm tươi đến các mặt hàng dinh dưỡng và tiện lợi”, anh Minh nhận xét.

Đáng chú ý, dù thay đổi mô hình, Co.op Food vẫn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng Việt trong cơ cấu kinh doanh. Đây tiếp tục là cam kết của Saigon Co.op trong việc ưu tiên hàng hóa trong nước, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhân dịp khai trương, Co.op Food trao tặng 40 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thủ Đức và phường Tân Thới Hiệp. Bên cạnh đó, nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thành viên cũng được triển khai như nhân đôi điểm thưởng cho khách hàng Bạc, Vàng và Bạch Kim; tặng quà cho khách hàng mới đăng ký thẻ thành viên; tặng vỉ trứng gà Co.op Happy cho hóa đơn từ 300.000 đồng và tổ chức chương trình “Biệt đội táo nhí” dành cho các em nhỏ đi mua sắm cùng gia đình.

Trong thời gian tới, Saigon Co.op cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình Co.op Food New Concept, đồng thời đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ như đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng nhanh, thanh toán đa phương thức và kết nối đồng bộ giữa hệ thống bán lẻ trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Động thái này cho thấy các cửa hàng thực phẩm tiện lợi đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân người tiêu dùng đô thị.

