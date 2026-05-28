Saigon Co.op đưa 300 tấn vải Thanh Hà vào hệ thống phân phối toàn quố

Ngày 27-5, tại Hải Phòng, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp cùng Sở Công thương Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ khởi hành đưa vải Thanh Hà vào hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op” tại Co.opmart Hải Phòng.

Vải Thanh Hà được Saigon Co.op đưa vào phân phối tại 800 điểm bán trên toàn quốc. Ảnh: MINH XUÂN

Tăng tốc đưa đặc sản địa phương vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Cùng với việc đưa vải Thanh Hà vào hệ thống phân phối trên toàn quốc, Saigon Co.op cũng tổ chức “Tuần lễ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, OCOP Hải Phòng” nhằm quảng bá đặc sản địa phương, hỗ trợ mở rộng đầu ra cho nông sản và tăng kết nối hàng Việt với thị trường tiêu dùng hiện đại thông qua hơn 800 điểm bán trên cả nước.

Theo đại diện Saigon Co.op, ngay từ đầu vụ, sản phẩm đã được triển khai tại nhiều điểm bán trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trái cây mùa hè. Hệ thống cũng phối hợp cùng địa phương và nhà cung cấp triển khai đồng bộ các khâu thu mua, vận chuyển và bảo quản để rút ngắn thời gian đưa hàng từ vùng trồng đến tay người tiêu dùng, góp phần giữ độ tươi ngon và nâng cao hiệu quả tiêu thụ trong mùa vụ cao điểm. Đặc biệt, từ nay đến ngày 10-6, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi giảm giá đến 20% cho mặt hàng vải Thanh Hà nhằm kích cầu tiêu dùng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận đặc sản địa phương trong mùa hè.

Nhiều năm qua, Saigon Co.op duy trì các chương trình kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và phát triển hàng Việt thông qua hệ thống phân phối gồm Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile, Cheers và Co.op Online.

Mở rộng đầu ra cho nông sản và sản phẩm OCOP

Không chỉ tập trung vào tiêu thụ vải Thanh Hà, Saigon Co.op còn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp và hợp tác xã địa phương nhằm mở rộng kết nối tiêu thụ nhiều nhóm hàng đặc sản của Hải Phòng trong thời gian tới.

Saigon Co.op ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp và hợp tác xã địa phương nhằm mở rộng kết nối tiêu thụ nhiều nhóm hàng đặc sản của Hải Phòng. Ảnh: MINH XUÂN

Trong khuôn khổ “Tuần lễ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, OCOP Hải Phòng” diễn ra từ ngày 27 đến 31-5, hàng trăm sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của địa phương được giới thiệu đến người tiêu dùng thông qua hệ thống Saigon Co.op. Nhiều điểm bán đồng thời tăng cường không gian quảng bá, tổ chức dùng thử sản phẩm và giới thiệu thông tin về vùng trồng nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm gắn với nông sản Việt.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết hệ thống bán lẻ này mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng hiện đại, qua đó đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Theo ông Quang, việc đồng hành cùng đặc sản Hải Phòng nói chung và vải Thanh Hà nói riêng cũng nằm trong định hướng lâu dài của Saigon Co.op nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt, lan tỏa hàng Việt chất lượng và tạo thêm cơ hội phát triển bền vững cho kinh tế địa phương.

Ngoài ra, Saigon Co.op cũng phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa hệ thống bán lẻ với doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà cung cấp tại Hải Phòng nhằm mở rộng cơ hội hợp tác lâu dài ở nhiều nhóm ngành hàng.

"Trong bối cảnh sức mua nội địa tiếp tục được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, việc đưa nông sản và sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối hiện đại không chỉ giúp mở rộng đầu ra mà còn góp phần nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt. Đây cũng được xem là hướng đi quan trọng nhằm tăng kết nối giữa sản xuất địa phương với thị trường tiêu dùng quy mô lớn trong nước", ông Quang nhấn mạnh

MINH XUÂN