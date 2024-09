6 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 6-9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 8 đạt 70,65 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 37,59 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu sơ bộ đạt 33,06 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước.



Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 511,11 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Có 30 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, đóng góp 92,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 6 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm 62,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong số này, cao nhất là mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện, đạt 46,325 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ.

Tiếp theo là điện thoại và linh kiện đạt hơn 37 tỷ USD, tăng 9,5%; máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 32,73 tỷ USD, tăng 21,8%; dệt may đạt hơn 24,3 tỷ USD, tăng 7,9%; giày dép đạt 14,9 tỷ USD, tăng 11,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,388 tỷ USD, tăng 22,3%...

Nhập khẩu cũng tăng nhanh, với 38 mặt hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỷ USD, nhưng cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu vẫn rất tích cực: nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 230,95 tỷ USD, chiếm 93,9%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 15 tỷ USD, chiếm 6,1%. Cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục có thặng dư 19,07 tỷ USD trong 8 tháng qua.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ổn định so với tháng trước. So với tháng 12-2023, CPI tháng 8 tăng 1,89% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%. Bình quân 8 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ năm 2023; lạm phát cơ bản tăng 2,71%

* Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH-ĐT, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 8 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 31-8) đạt hơn 20,5 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái; vốn thực hiện ước đạt khoảng 14,15 tỷ USD, tăng 8%.

Tính đến hết tháng 8-2024, có 2.247 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt gần 12 tỷ USD, tương ứng tăng 8,5% về số dự án và tăng 27% về số vốn so với cùng kỳ. Đồng thời, có 926 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 4,9% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 5,7 tỷ USD (tăng 14,8% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, cả số lượt giao dịch và tổng giá trị vốn góp, mua cổ phần tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Trong 8 tháng qua, chỉ có 2.196 lượt góp vốn, mua cổ phần, giảm 7,8% so với cùng kỳ, trong khi tổng giá trị vốn góp đạt gần 2,81 tỷ USD, giảm tới 40,9% so với cùng kỳ.

ANH PHƯƠNG