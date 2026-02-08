Trao quà tết tại các địa phương

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, mở màn cho chuỗi Lễ hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình” mừng Xuân Bính Ngọ của địa phương.

Tại chương trình, lãnh đạo địa phương cùng thành viên của các đội tất bật xếp lá dong, đổ nếp, gói những chiếc bánh vuông vức, đẹp mắt để dành tặng đến với người nghèo trên địa bàn phường

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp tết, 13 đội thi đến từ các khu phố, trường học và đơn vị trên địa bàn đã tất bật cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, gói và nấu bánh chưng.

Số bánh chưng này sẽ được địa phương trao tặng đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ban tổ chức chấm thi tại hội thi gói bánh chưng

* Cùng ngày, tại chùa Tuyền Lâm, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây tổ chức chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Siêu thị yêu thương – Xuân Bính Ngọ”.

Các sản phẩm mang thương hiệu Việt dành tặng đến người dân tại chương trình

Tại chương trình, người dân địa phương không chỉ nhận những phần quà tết mà còn được tham gia sân chơi tương tác “Hãy chọn giá đúng” với các phần quà là những sản phẩm mang thương hiệu Việt, như: Yến sào NestViet; hạt nêm Meizan, đến các bộ sản phẩm bánh kẹo, cà phê...

Người dân tham gia “Siêu thị yêu thương”

Tại gian hàng “Siêu thị yêu thương”, những món quà là các nhu yếu phẩm thiết thực đã được Ban tổ chức trao gửi với mong muốn hỗ trợ người dân giảm bớt gánh nặng lo toan chi phí sắm sửa tết.

* Cũng trong sáng 8-2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Chi đội Kiểm ngư số 2 tổ chức "Phiên chợ 0 đồng” với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”.

Người dân nhận quà tết nghĩa tình từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà đến 50 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (với tổng giá trị quà tặng hơn 25 triệu đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu) với ý nghĩa sẻ chia, gửi gắm tình cảm, nghĩa tình, giúp người dân địa phương đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy.

MẠNH THẮNG