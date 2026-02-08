Rộn ràng ngày hội xuân, ấm áp tình người

Ngày 8-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn tổ chức Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Ngày hội diễn ra sôi nổi với các gian hàng bình ổn giá, khu ẩm thực 3 miền, trò chơi dân gian, ông đồ cho chữ, tiểu cảnh chụp hình tết, cắt tóc miễn phí… Hơn 300 phần quà đã được trao tận tay người dân, mang đến một cái tết đủ đầy, ấm áp nghĩa tình.
*Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh dự Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại khu phố 4, phường An Đông.
Ban tổ chức đã trao 50 phần quà tết đến các hộ khó khăn, góp phần động viên tinh thần để người dân vui xuân, đón tết trọn vẹn hơn.
* Tại phường Đức Nhuận, Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức với quy mô lớn. Từ nguồn ngân sách và xã hội hóa hơn 13,5 tỷ đồng, phường đã chăm lo tết cho hơn 10.000 lượt người dân khó khăn.
Riêng tại ngày hội, gần 550 phần quà được trao cho hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn, trẻ em mồ côi, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ… Bên cạnh đó, phường còn hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa, trao học bổng, phương tiện sinh kế, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
* Không khí tết cũng rộn ràng tại khu phố 19, phường Cầu Kiệu với Đêm hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026. Người dân cùng nhau chụp ảnh tại “Góc phố ngày tết”, quây quần trong bữa cơm đại đoàn kết cuối năm.
Trước đó, phường đã trao gần 500 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho người dân khó khăn. Tổng kinh phí chăm lo tết năm nay của phường gần 13 tỷ đồng, cùng với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, gian hàng ẩm thực, thư pháp, hội thi mâm ngũ quả và rút thăm may mắn.
* Tại phường Tân Phước, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Hội Nông dân phường đã trao 70 suất quà tết nghĩa tình cho cán bộ, hội viên nông dân có con em nhập ngũ năm 2026 và các gia đình hội viên khó khăn, với tổng giá trị 235 triệu đồng.
Cùng ngày, tại xã Nghĩa Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Công an xã trao 100 phần quà tết cho các hộ khó khăn, người yếu thế trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.