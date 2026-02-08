Rộn ràng ngày hội xuân, ấm áp tình người

Trong không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026, các hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” được nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt triển khai, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với người dân khó khăn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quà đến các tổ trưởng khu phố tại ngày hội ở phường Chợ Lớn. Ảnh: THU HOÀI

Ngày 8-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn tổ chức Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Người dân vui tết, đón xuân tại Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng Xuân Bính Ngọ”. Ảnh: THU HOÀI

Ngày hội diễn ra sôi nổi với các gian hàng bình ổn giá, khu ẩm thực 3 miền, trò chơi dân gian, ông đồ cho chữ, tiểu cảnh chụp hình tết, cắt tóc miễn phí… Hơn 300 phần quà đã được trao tận tay người dân, mang đến một cái tết đủ đầy, ấm áp nghĩa tình.

*Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh dự Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại khu phố 4, phường An Đông.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao tặng cây xanh đến khu phố 4 tại ngày hội. Ảnh: THU HOÀI

Ban tổ chức đã trao 50 phần quà tết đến các hộ khó khăn, góp phần động viên tinh thần để người dân vui xuân, đón tết trọn vẹn hơn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và Bí thư Đảng ủy phường An Đông Trương Minh Kiều trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội. Ảnh: THU HOÀI

* Tại phường Đức Nhuận, Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức với quy mô lớn. Từ nguồn ngân sách và xã hội hóa hơn 13,5 tỷ đồng, phường đã chăm lo tết cho hơn 10.000 lượt người dân khó khăn.

Trao học bổng đến học sinh phường Đức Nhuận. Ảnh THÁI PHƯƠNG

Riêng tại ngày hội, gần 550 phần quà được trao cho hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn, trẻ em mồ côi, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ… Bên cạnh đó, phường còn hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa, trao học bổng, phương tiện sinh kế, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận trao tặng kinh phí sửa chữa nhà tình thương đến người dân. Ảnh THÁI PHƯƠNG

* Không khí tết cũng rộn ràng tại khu phố 19, phường Cầu Kiệu với Đêm hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026. Người dân cùng nhau chụp ảnh tại “Góc phố ngày tết”, quây quần trong bữa cơm đại đoàn kết cuối năm.

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Kiệu Trần Thu Hà trao quà đến người dân dịp tết. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trước đó, phường đã trao gần 500 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho người dân khó khăn. Tổng kinh phí chăm lo tết năm nay của phường gần 13 tỷ đồng, cùng với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, gian hàng ẩm thực, thư pháp, hội thi mâm ngũ quả và rút thăm may mắn.

* Tại phường Tân Phước, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Hội Nông dân phường đã trao 70 suất quà tết nghĩa tình cho cán bộ, hội viên nông dân có con em nhập ngũ năm 2026 và các gia đình hội viên khó khăn, với tổng giá trị 235 triệu đồng.

Trao quà tết cho người dân phường Tân Phước

Cùng ngày, tại xã Nghĩa Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Công an xã trao 100 phần quà tết cho các hộ khó khăn, người yếu thế trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Trao quà tết cho người dân xã Nghĩa Thành

THU HOÀI - THÁI PHƯƠNG - TÂM TRANG - TRÚC GIANG