Ấm áp chương trình Tết quân - dân mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 8-2, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo (Bộ Tư lệnh TPHCM) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức chương trình Tết quân - dân mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Văn Chung, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 chia sẻ: “Chương trình Tết quân – dân là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều được đón tết vui tươi, đầm ấm”.

Người dân nhận quà tết

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 và Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đã trao tặng 100 suất quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, chiến sĩ trên địa bàn.

Người dân, chiến sĩ cùng tham gia gói bánh chưng

Các chi hội phụ nữ, người dân các khu dân cư cùng với cán bộ chiến sĩ tham gia hội thi gói bánh chưng, bánh tét. Qua đó đã tạo nên một không gian xuân đậm đà bản sắc truyền thống, gắn kết tình quân - dân nơi đảo xa.

QUANG VŨ