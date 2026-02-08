Chương trình “Thư pháp từ thiện - Xuân Bính Ngọ 2026" gây quỹ hỗ trợ đồng bào người Hoa khó khăn

Sáng 8-2, tại Hội quán Nhị Phủ (số 264, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, TPHCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn online phối hợp Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM, Chi hội Thư pháp, Chi hội Thơ cổ tổ chức chương trình " Thư pháp từ thiện - Xuân Bính Ngọ 2026".

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chợ Quán; Khương Lê Thùy Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn; Nguyễn Đình Cao Nguyên, Chánh văn phòng HĐND và UBND phường An Đông; Từ Châu, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM; Lư Chấn Lợi, Trưởng ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành; NNND Lưu Kiếm Xương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng TPHCM...

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu khai mạc chương trình "Thư pháp từ thiện - Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: THÚY BÌNH

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh cho hay, hòa trong không khí mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời huy động sức mạnh cộng đồng để chung tay chăm lo tết cho đồng bào người Hoa có hoàn cảnh khó khăn, Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn online phối hợp các đơn vị tổ chức hoạt động Thư pháp từ thiện - Xuân Bính Ngọ 2026.

Ban tổ chức cùng các đại biểu, khách mời, nghệ nhân thư pháp chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau 17 năm tổ chức, hoạt động của chương trình Thư pháp từ thiện đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của ban quản trị các hội quán, các nhà thư pháp, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ… gây quỹ gần 4 tỷ đồng.

Nguồn đóng góp quý báu ấy được Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn online chuyển đến các hộ nghèo trong dịp tết; xây tặng hơn 40 căn nhà tình thương; hàng năm hỗ trợ Quỹ chăm lo cán bộ già yếu, hoàn cảnh khó khăn của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM và Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến khối người Hoa thành phố; thăm hỏi, hỗ trợ hội viên Chi hội Thư pháp...

"Những con số ấy là minh chứng cho tình người và niềm tin mà cộng đồng dành cho chương trình. Năm Bính Ngọ 2026, với tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ và phóng khoáng, chương trình tiếp tục hướng đến mục tiêu gây quỹ để hỗ trợ cho đồng bào người Hoa có hoàn cảnh khó khăn”, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM tặng Kỷ niệm chương cho Trưởng Ban Quản trị Hội quán Nhị Phủ Bành Huy Cường. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, các nghệ nhân, thư pháp gia đã họa trên những tờ giấy đỏ từng nét chữ chúc phúc, trao gửi tấm lòng và tình cảm sẻ chia chân thành.

Đó cũng chính là những lời chúc đầu năm mới an vui, hạnh phúc, là món quà Tết ấm áp dành tặng đến cộng đồng.

>>>Một số hình ảnh tại chương trình:

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chợ Quán Nguyễn Võ Xuân Kỳ và Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn Khương Lê Thùy Anh tặng quà tết cho đồng bào người Hoa có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban tổ chức tặng tranh thư pháp đến ông Từ Châu, Phó Tổng l ãnh sự Trung Quốc tại TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH