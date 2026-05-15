Trao Huy hiệu Đảng đến 59 đảng viên tại phường Phú Lợi (TPHCM)

Ngày 15-5, Đảng ủy phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đợt này, Đảng bộ phường Phú Lợi có 59 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trước đây, được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Nhiều đảng viên lão thành được trao Huy hiệu Đảng dịp này từng trải qua các giai đoạn đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên Nguyễn Văn Thỏa

Được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thỏa, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Sông Bé, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trước đây, cho biết được kết nạp Đảng từ năm 19 tuổi, khi còn là chiến sĩ của Đội Biệt động Bà Rá. Đến nay, sau 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí vẫn không quên những ngày tháng chiến đấu gian khổ giữa bom đạn chiến tranh.

“Ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng là dấu mốc thiêng liêng nhất cuộc đời tôi. Khi ấy, anh em chiến sĩ vừa chiến đấu vừa bám cơ sở, nhiều đồng đội đã ngã xuống. Chính lý tưởng của Đảng đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua gian khó, giữ vững niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất”, đồng chí Nguyễn Văn Thỏa bồi hồi nhớ lại.

Ở tuổi 85, đồng chí Nguyễn Văn Thỏa vẫn thường xuyên theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng phát triển địa phương.

Lãnh đạo phường Phú Lợi trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Cùng chung niềm xúc động khi được trao Huy hiệu Đảng, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1959, ngụ khu phố Hiệp Thành 7, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào. Theo bà Nguyệt, phần thưởng cao quý này là động lực để bản thân tiếp tục nêu gương, sống trách nhiệm, gắn bó với địa phương. “Tôi mong con cháu sẽ noi theo truyền thống gia đình, chăm lo học tập, rèn luyện đạo đức, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, bà Nguyệt chia sẻ.

Dịp này, Đảng ủy phường Phú Lợi cũng biểu dương, khen thưởng 22 tập thể và 57 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng tổng kết Hội thi Báo cáo viên giỏi phường năm 2026, ra mắt Hội Khuyến học phường Phú Lợi.

TÂM TRANG