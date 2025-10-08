9 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Việt Nam đạt 17 tỷ USD

Chiều 8-10, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025.

Theo Cục Hải quan, trong tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 82 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 thặng dư gần 2,9 tỷ USD, giảm 23% so với tháng 8.

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 681 tỷ USD, tăng hơn 17% (tương ứng tăng hơn 100 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 349 tỷ USD, tăng 16%; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 332 tỷ USD, tăng gần 19%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu với mức thặng dư gần 17 tỷ USD, nhưng giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2024, thặng dư thương mại đạt hơn 21 tỷ USD).

Về thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 9, ngành hải quan thu hơn 36.000 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, số thu ngân sách của ngành hải quan đạt gần 337.000 tỷ đồng, xấp xỉ 82% dự toán được giao và gần 72% chỉ tiêu phấn đấu, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2024.

LƯU THỦY