Kinh tế

9 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Việt Nam đạt 17 tỷ USD

SGGPO

Chiều 8-10, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025.

Theo Cục Hải quan, trong tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 82 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 thặng dư gần 2,9 tỷ USD, giảm 23% so với tháng 8.

img-0371.jpg

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 681 tỷ USD, tăng hơn 17% (tương ứng tăng hơn 100 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 349 tỷ USD, tăng 16%; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 332 tỷ USD, tăng gần 19%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu với mức thặng dư gần 17 tỷ USD, nhưng giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2024, thặng dư thương mại đạt hơn 21 tỷ USD).

Về thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 9, ngành hải quan thu hơn 36.000 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, số thu ngân sách của ngành hải quan đạt gần 337.000 tỷ đồng, xấp xỉ 82% dự toán được giao và gần 72% chỉ tiêu phấn đấu, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Tin liên quan
LƯU THỦY

Từ khóa

Cán cân thương mại Thặng dư Cục Hải quan Kim ngạch nhập khẩu Xuất nhập khẩu Xuất siêu Hải quan Kim ngạch xuất khẩu Trong tháng 9

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn