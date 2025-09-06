Việt Nam có thể đạt kỷ lục kim ngạch xuất nhập khẩu 800 tỷ USD

Bộ Công thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể đạt 800 tỷ USD, đây mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. Đặc biệt, cán cân thương mại năm nay ước xuất siêu gần 14 tỷ USD.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 6-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vào sáng 6-9, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhận định người tiêu dùng lạc quan và chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ, trong đó có ngày Quốc khánh 2-9 vừa qua. Các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng được các doanh nghiệp và địa phương triển khai. Doanh thu du lịch lữ hành tăng cao, đạt trên 23% đã vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8-2025 ước đạt 63 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Xuất khẩu mặc dù chịu ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước, nhưng trong tháng 8 vẫn tăng nhẹ 0,6% so với tháng 7 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

Riêng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 8 giảm 5% so với tháng 7, nhưng tính chung 8 tháng vẫn tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Bộ Công thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể là đạt 800 tỷ USD, đây mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. Đặc biệt, cán cân thương mại năm nay ước xuất siêu gần 14 tỷ USD.

"Kết quả này đạt được một phần do các doanh nghiệp đẩy nhanh các đơn hàng đã ký kết. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Để kích cầu tiêu dùng trong nước và tạo cơ hội cho giao thương trong nước cũng như quốc tế, Bộ Công thương đã xây dựng và hoàn thiện đề án tổ chức: Hội chợ mùa thu vào cuối tháng 9 về công nghiệp và thực phẩm; Hội chợ mùa xuân vào cuối năm nay về hàng tiêu dùng phục vụ cho Tết Nguyên đán. Đề án sẽ được Bộ Công thương trình Chính phủ vào tuần tới.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại họp báo Chính phủ chiều 6-9, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, các bộ, ngành liên quan, doanh nghiệp cần theo dõi sát những diễn biến bất lợi từ thị trường thế giới để kịp thời có phản ứng chính sách phù hợp, nhất là vấn đề chính sách liên quan Hoa Kỳ, về tình trạng lạm phát, giá cả, về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đối với một số loại mặt hàng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đầu tư đạt kết quả tích cực, cả về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn. Tổng vốn FDI đăng ký trên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, kết quả giải ngân đầu tư công tích cực. Đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 434.000 tỷ đồng, bằng 39,79% tổng kế hoạch năm. Tỷ lệ này cao hơn cùng kỳ 2024 (con số tuyệt đối cao hơn cùng kỳ là 135.000 tỷ đồng), song tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, phối hợp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Năm 2025, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước được giao là hơn 1,09 triệu tỷ đồng, trong đó vốn do Thủ tướng Chính phủ giao chiếm gần 885.000 tỷ đồng, phần còn lại là vốn cân đối của các địa phương và vốn năm trước chuyển sang.

Tính đến nay, gần 987.500 tỷ đồng đã được phân bổ, đạt hơn 95% kế hoạch Thủ tướng giao. Tuy vậy, vẫn còn gần 38.500 tỷ đồng vốn ngân sách chưa được phân bổ chi tiết, chủ yếu là vốn ngành, lĩnh vực và vốn chương trình mục tiêu quốc gia, do các dự án chưa đủ thủ tục để phê duyệt. Một số bộ ngành xin điều chỉnh giảm vốn đầu tư công…

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công mà Thủ tướng yêu cầu thì cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy cấp xã để góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, vì hiện nay công tác thanh, quyết toán nhiều nơi đang bị vướng mắc ở cấp xã. Với việc tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng có thể đạt mục tiêu.

