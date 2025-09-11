Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “trợ lý” không thể thiếu trong hành trình du lịch của thế hệ Gen Z. Đây là kết quả đáng chú ý từ báo cáo mới nhất do Booking.com công bố.

99% Gen Z tin tưởng AI khi lập kế hoạch du lịch

Theo khảo sát, có tới 99% Gen Z sử dụng AI trong giai đoạn chuẩn bị cho chuyến đi – từ nghiên cứu điểm đến, nhận gợi ý cá nhân hóa cho đến xác định thời điểm khởi hành phù hợp. Đặc biệt, tỷ lệ tương tự tiếp tục sử dụng AI ngay cả khi đã đặt chân đến điểm đến, chủ yếu để hỗ trợ dịch ngôn ngữ, biển báo, thực đơn hoặc tương tác với người bản xứ (53%), cũng như tìm hiểu thêm về các địa điểm tham quan (47%).



Sau khi kết thúc chuyến đi, 96% Gen Z vẫn tiếp tục sử dụng AI, chủ yếu để lấy cảm hứng cho những hành trình tiếp theo hoặc viết đánh giá trải nghiệm.

“AI đang thay đổi cách thế hệ trẻ du lịch – từ lập kế hoạch đến tận hưởng chuyến đi. Chúng tôi kỳ vọng công nghệ này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và tăng cường sự tự tin cho thế hệ Gen Z trong những chuyến đi tương lai,” ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định.

Việc Gen Z nhanh chóng làm chủ và ứng dụng AI trong du lịch xuất phát từ mức độ gắn bó sâu sắc với công nghệ này trong đời sống hằng ngày. Báo cáo cho thấy 75% Gen Z sử dụng công cụ tìm kiếm tích hợp AI mỗi ngày, 66% thường xuyên dùng AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini, 59% tiếp nhận gợi ý thông minh từ Netflix, Spotify, và 70% tương tác với thiết bị thông minh tại nhà.

Dù cởi mở với công nghệ, Gen Z vẫn thể hiện sự thận trọng. Khoảng 93% bày tỏ lo ngại liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, nguy cơ AI thay thế công việc và khả năng gây thiên vị trong trải nghiệm du lịch. Điều này cho thấy họ không chỉ là người dùng tích cực mà còn yêu cầu sự minh bạch và công bằng từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Khảo sát được thực hiện trên hơn 37.000 người tại 33 thị trường, trong đó có 1.004 người Việt Nam tham gia. Những phát hiện này tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng lớn của AI trong ngành du lịch, đặc biệt khi Gen Z đang định hình xu hướng trải nghiệm mới: cá nhân hóa, liền mạch và lấy cảm hứng làm trung tâm.

MAI AN