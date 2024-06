Á hậu Kim Duyên làm giám khảo Miss Supranational 2024; Anh Tú Atus thành công khi trở lại show thực tế

Á hậu Kim Duyên làm giám khảo 2 cuộc thi quốc tế

Ngày 17-6, Á hậu Siêu quốc gia 2022 Kim Duyên chính thức xác nhận thông tin cô sẽ đảm nhận vai trò giám khảo tại 2 cuộc thi quốc tế là Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 và Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia 2024. Fanpage của Miss Supranational và Mister Supranational cũng có bài đăng công bố Kim Duyên sẽ là giám khảo, đồng hành với 2 cuộc thi.

Á hậu Siêu quốc gia 2022 Kim Duyên

Á hậu Kim Duyên nhận được lời mời này từ ông Gerhard Parzutka Von Lipinski - Chủ tịch của Miss Supranational và Mister Supranational.

Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia là cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra thường niên tại Ba Lan từ năm 2009, do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA) có trụ sở ở Panama điều hành. Đại diện của Việt Nam nắm giữ thành tích cao nhất ở cuộc thi này là Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 2 tại Miss Supranational 2022.

Hoa hậu Siêu quốc gia lần thứ 15 năm 2024 được tổ chức tại Nowy Sącz, Małopolskie, Ba Lan từ ngày 17-6 đến ngày 6-7. Năm nay, cuộc thi có 76 thí sinh tham gia.

Hoa hậu H’Hen Niê biến hóa đa phong cách tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2024

Trên sàn diễn thời trang của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2024, Hoa hậu H’Hen Niê đảm nhận vai trò vedette cho 3 bộ sưu tập của 3 nhà thiết kế: NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Thảo Nguyễn, NTK Hà Linh Thư.

Ở BST “Ngân nga” của NTK Adrian Anh Tuấn, H’Hen Niê có những bước đi mạnh mẽ, khỏe khoắn

Trong BST “Mây” của NTK Thảo Nguyễn, H’Hen Niê có màn trình diễn uyển chuyển, chuyên nghiệp, khi xử lý thiết kế đầm ngắn ngang đùi kết hợp tà dài độc đáo và nặng

Ở BST “Khải Hoàn” của NTK Hà Linh Thư, H’Hen Niê thể hiện sự nữ tính trong từng bước đi, khéo khoe vóc dáng lý tưởng từ kết quả tập luyện chăm chỉ của mình

Anh Tú Atus thành công khi trở lại show thực tế

Ở tập 1 Anh trai say hi, 30 anh trai có màn chào sân vui nhộn, kết nối cùng nhau. Theo đó, Anh Tú Atus đã trở thành leader của Liên quân 2, gồm các thành viên: Anh Tú Atus, Erik, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Dương Domic, JSOL, Quang Trung, Anh Tú, Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG, Rhyder, Song Luân, Captain, Tage, Đỗ Phú Quí.

Anh Tú Atus trong bộ ảnh mới



Với đề bài làm mới Theme song the stars của chương trình, Anh Tú Atus đã có khoảng thời gian “ăn ngủ” ở nhà JustaTee - Giám đốc âm nhạc của Anh trai say hi. Anh Tú Atus cũng đã nhờ đến sự hỗ trợ của biên đạo Lit để giúp 15 thành viên cháy hết mình trên sân khấu và giành chiến thắng.

Trà Ngọc Hằng bật mí 5 lợi ích khi cho con học yoga

Diễn viên Trà Ngọc Hằng luôn truyền cho con gái tinh thần đam mê thể dục thể thao. Cô tự hào khoe những hình ảnh cùng con gái thực hiện hàng loạt động tác yoga khó, đòi hỏi sự tập trung và việc tập luyện chăm chỉ.

Cô cho biết mình không ép buộc bé Sophia phải tập cùng mẹ, ban đầu cô hướng dẫn bé những bước cơ bản và để bé tự do chọn lựa có tiếp tục học hay không.

Diễn viên Trà Ngọc Hằng cùng con gái Sophia

Trà Ngọc Hằng chia sẻ, yoga trẻ em cũng là một bộ phận của yoga, tuy nhiên tập cho các bé thì cần phải có huấn luyện viên thiết kế những bài tập riêng vừa sức và bước đầu không nên tự tập. Yoga giúp bé giảm căng thẳng, thư giãn cơ thể nên bé sẽ có được sự tập trung cao độ hơn, cải thiện hiệu suất học tập. Bên cạnh đó, bé cũng tự tin và cởi mở hơn, tay chân linh hoạt, nhanh nhẹn. Sự kết nối giữa tâm trí và cơ thể cũng được tăng cao, sẽ rất có lợi cho quá trình phát triển của con.

THU HƯƠNG