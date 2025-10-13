ABB mở rộng danh mục giải pháp dân dụng và ủy quyền nhà phân phối mới

ABB là tập đoàn hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, vừa mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh, nhà dân dụng; đồng thời, ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

Tại sự kiện, ABB đã ra mắt một loạt các dòng sản phẩm điện dân dụng mới, bao gồm: tủ điện âm tường Elegant P; cầu dao tự động SJ200; cầu dao chống dòng rò, ngắn mạch và quá tải GSJ201; cầu dao chống cháy AFDD thông qua việc phát hiện hồ quang và công tắc ổ cắm tràn viền Framia. Bộ sản phẩm này mang đến giải pháp tiên tiến, bảo vệ an toàn điện toàn diện với thiết kế hiện đại, đa dạng màu sắc phù hợp cho mọi công trình thương mại và dân dụng.

ABB mở rộng danh mục thiết bị điện dân dụng, mang đến cho khách hàng những giải pháp nâng cao sự an toàn, thông minh và tiện nghi trong cuộc sống

Ông Đoàn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Khối Điện khí hóa Thông minh và Giải pháp Phân phối (ABB Việt Nam) chia sẻ, ABB đang từng bước mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh và hệ thống điện dân dụng, mang đến cho khách hàng những giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao sự an toàn, thông minh và tiện nghi trong cuộc sống. Bằng cách kết hợp thiết kế và công nghệ châu Âu với mức giá cạnh tranh, chúng tôi mang đến cho các hộ gia đình Việt Nam cơ hội tiếp cận các giải pháp điện chất lượng cao.

Công ty Thiết bị điện Viễn Đông chính thức trở thành nhà phân phối của ABB tại Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ABB đã ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối với Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông, ủy quyền cho nhà phân phối để hỗ trợ, mở rộng khả năng tiếp cận của khách hàng đối với các danh mục giải pháp tòa nhà của ABB trên toàn khu vực miền Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện cùng mạng lưới đại lý rộng khắp, Viễn Đông mang đến lợi thế về am hiểu thị trường và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Bộ sản phẩm của ABB vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam phù hợp cho mọi công trình thương mại và dân dụng

ABB đã đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam hơn 30 năm qua, với các giải pháp công nghệ điện hiện diện trong nhiều công trình biểu tượng như Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở Bộ Ngoại giao, Tòa nhà Petrol Vietnam, Trụ sở Tập đoàn Viettel, Keangnam Landmark 72, Times Square Saigon... cùng nhiều dự án nhà ở cao cấp như Times City Park Hill, Thảo Điền Pearl, Vinhomes Green Bay,...

Với hơn 50.000 nhân viên tại 100 quốc gia, ABB hợp tác cùng khách hàng và đối tác để giải quyết những thách thức lớn nhất trong lĩnh vực phân phối điện và quản lý năng lượng.