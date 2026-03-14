Kinh tế

Thị trường

Bộ Công thương tiếp tục thông báo giữ nguyên giá xăng dầu

SGGPO

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tiếp tục thông báo giữ nguyên giá xăng dầu tại văn bản ban hành tối 14-3.

Tiếp tục xả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: PHÚC HẬU

Tối 14-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục có công văn gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu, thông báo về giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Văn bản do ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ký ban hành.

Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được giữ nguyên theo mức giá tại kỳ điều hành ngày 12-3-2026, nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu và hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vẫn thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12-3-2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương, với mức chi 4.000 đồng/lít đối với xăng sinh học và xăng không chì, 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel, 4.000 đồng/lít đối với dầu hỏa và 4.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, các nội dung trên được thực hiện liên tục kể từ ngày thông báo cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Theo mức giá được điều chỉnh tại kỳ điều hành tối 12-3, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường hiện nay gồm: xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 27.025 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

xăng dầu điều hành giá Bộ Công thương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn