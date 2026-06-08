VN-Index giảm hơn 48 điểm, tuột mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 8-6 bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó nhóm cổ phiếu Blue-chip chịu sức ép mạnh nhất. Bộ tứ cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt lao dốc (VIC giảm 5,8%, VRE giảm 5,13%, VHM giảm 3,49% và VPL giảm 2,7%) qua đó lấy đi hơn một nửa số điểm giảm của VN-Index trong phiên.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng đồng loạt giảm, nhiều cổ phiếu giảm sâu kéo VN-Index giảm mạnh: ACB giảm 3,44%, MSB giảm 4,05%, VPB giảm 3,21%, SHB giảm 2,14%, CTG giảm 1,92%, OCB giảm 3,66%, TPB giảm 2,47%; VIX giảm 5,07%, VND giảm 4,26%, SSI giảm 2,41%…

Nhóm cổ phiếu bất động sản không chỉ nhóm cổ phiếu Vingroup giảm sâu mà các cổ phiếu bất động sản khác cũng nghiêng về sắc đỏ: KBC giảm 3,39%, SJS giảm 2%, DIG giảm 2,33%, IDC giảm 2,07%...

Các nhóm cổ phiếu còn lại như tiêu dùng, công nghiệp, công nghệ thông tin... cũng đồng loạt giảm điểm, nhiều cổ phiếu giảm trên 3%: VHC giảm 3,65%, MSN giảm 3,15%; VSC giảm 5,13%, GEX giảm 4,38%, GEE giảm 5,88%, VJC giảm 4,23%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 48,37 điểm (2,63%) còn 1.790,53 điểm với đến 250 mã giảm, chỉ còn 66 mã tăng và 52 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 4,57 điểm (1,56%) lên 298,36 điểm với 39 mã tăng, 102 mã giảm và 47 mã đứng giá. Lực bán mạnh nên thanh khoản được cải thiện nhưng vẫn dưới 20.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 19.000 tỷ đồng, tăng 5.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản vẫn chưa đến 20.000 tỷ đồng.

Sau phiên mua ròng hiếm hoi trước đó, khối ngoại đã quay lại bán ròng trên sàn HOSE gần 366 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 212 tỷ đồng, VHM hơn 255 tỷ đồng và MSN gần 94 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN