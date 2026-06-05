Hơn 256.000 tài khoản chứng khoán được mở mới trong tháng 5-2026

Theo số liệu vừa cập nhật từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 5-2026, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 256.000 tài khoản chứng khoán, tăng nhẹ so với mức gần 245.000 tài khoản của tháng trước.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 255.000 tài khoản, chiếm gần như toàn bộ số lượng tài khoản tăng thêm trên thị trường. Lũy kế đến cuối tháng 5-2026, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 13,09 triệu tài khoản.

Cùng với tài khoản của các tổ chức trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tổng số tài khoản giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đạt gần 13,16 triệu. Số lượng này tương đương hơn 13% dân số cả nước có tài khoản chứng khoán.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 255.000 tài khoản, chiếm gần như toàn bộ số lượng tài khoản tăng thêm trên thị trường

Số lượng tài khoản hiện nay đã vượt xa mục tiêu theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Việc số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục tăng mạnh phản ánh xu hướng tham gia thị trường của nhà đầu tư vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp những biến động của thị trường trong thời gian qua.

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NHUNG NGUYỄN