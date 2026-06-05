Đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Giám đốc Sở Tài chính

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc Sở Tài chính là một nội dung mới trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đặt cược và trò chơi có thưởng.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đặt cược và trò chơi có thưởng vừa được gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định. Ảnh minh họa: AI

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đặt cược và trò chơi có thưởng vừa được gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định. Trong đó, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc Sở Tài chính là một nội dung được bổ sung so với Nghị định số 137/2021/NĐ-CP hiện hành.

Cụ thể, Giám đốc Sở Tài chính có quyền áp dụng các hình thức xử phạt cảnh cáo; phạt tiền với mức phạt tối đa lên đến 160 triệu đồng (mức này tương ứng với mức phạt tiền tối đa trong thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Giám đốc Sở Tài chính còn có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (được quy định tại điều 4 của dự thảo nghị định này). Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép Giám đốc Sở Tài chính có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng thuộc phạm vi quản lý.

Hồ sơ dự án luật cũng nêu rõ, trong quá trình xây dựng dự thảo vẫn có một số ý kiến băn khoăn về sự chồng chéo trong thực thi pháp luật giữa cơ quan tài chính địa phương và lực lượng công an. Tuy nhiên, việc giao quyền xử phạt tiền lên đến 160 triệu đồng cho Giám đốc Sở là phù hợp với thực tiễn kiểm tra định kỳ tại địa bàn.

Dự thảo dự kiến được trình Chính phủ ban hành ngay trong tháng 6-2026.

ANH PHƯƠNG