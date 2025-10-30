Báo chí trước thách thức hợp nhất, hội tụ và chuyển đổi số

Trong bối cảnh báo chí thế giới và Việt Nam cùng chuyển mình mạnh mẽ, việc tổ chức lại mô hình tòa soạn theo hướng hội tụ, đa loại hình, đa nền tảng không còn là xu hướng, mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển.

Sáng 30-10, tại Quảng Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay”. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện các sở, ngành địa phương cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh toạ đàm

Hợp nhất để phát triển bền vững

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: Việc hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương thời gian qua là bước đi tất yếu theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhằm hình thành mô hình tòa soạn thống nhất, tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Gần đây nhất, ngày 23-9, Ban Bí thư đã ban hành Quy định 373-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo chí trực thuộc Đảng bộ các tỉnh, thành, với mục tiêu tinh giản đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Quá trình này không dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ cả cơ quan quản lý, lãnh đạo địa phương cho đến đội ngũ người làm báo trực tiếp tại cơ sở. Bởi đó không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn là sự điều chỉnh trong tư duy, tình cảm và trách nhiệm nghề nghiệp.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: TÙNG VÂN

“Có những tòa soạn đã gắn bó nhiều thập kỷ, nay cần hòa nhập, cùng chung tay tạo dựng một diện mạo mới. Trong quá trình ấy, có niềm tin, có hy vọng, nhưng cũng có không ít trăn trở”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.

Theo ông, quá trình hợp nhất không đơn thuần là sắp xếp tổ chức, mà còn là sự thay đổi trong tư duy, tình cảm và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ làm báo. Tháng 10 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức chuỗi tọa đàm về chủ đề này tại nhiều địa phương, ghi nhận hàng trăm ý kiến đóng góp xác đáng, mô hình hiệu quả và các đề xuất cụ thể về đào tạo nhân lực, quản trị nội dung và ứng dụng công nghệ số.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: TÙNG VÂN

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh là địa phương tiên phong thực hiện mô hình hợp nhất cơ quan báo chí, mở đường cho tư duy quản trị tòa soạn hiện đại, chuyên nghiệp. “Tôi tin rằng tọa đàm hôm nay sẽ tiếp nối thành công của hai tọa đàm trước, đồng thời bổ sung thêm những kinh nghiệm quý, giải pháp cụ thể để hoàn thiện mô hình tòa soạn hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ mới”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ về những thách thức mà báo chí đang đối mặt trong kỷ nguyên số khi không ít tòa soạn biến động về tổ chức và nhân sự; nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí sau khi hợp nhất còn thiếu kinh nghiệm trong quản trị mô hình tòa soạn đa phương tiện. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang đặt báo chí trước áp lực phải đổi mới nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Do đó, để thích ứng, báo chí Việt Nam cần không ngừng sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ và kiên định với giá trị cốt lõi của mình là: "Giữ vững tôn chỉ, mục đích; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; đồng thời tổ chức vận hành tòa soạn hiệu quả - đó là những yêu cầu ngày càng khắt khe. Nhưng chính trong thử thách, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để bứt phá".

Tòa soạn hội tụ: Không chỉ là xu hướng

Tại tọa đàm, thay mặt chính quyền địa phương, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu ra những kinh nghiệm quan trọng, đó là việc hợp nhất không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà là hợp nhất tư duy lãnh đạo, văn hóa làm báo và phương pháp quản trị nội dung; báo chí phải vừa là công cụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, vừa là cầu nối thông tin - tri thức - niềm tin giữa chính quyền và nhân dân. Đồng thời, đội ngũ người làm báo cần không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị để đáp ứng yêu cầu mới.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí và cơ quan chức năng tham dự tọa đàm. Ảnh: TÙNG VÂN

Trong khi đó, ông Lưu Đình Phúc, Cục Trưởng Cục Báo chí, Bộ VH-TT-DL nêu rõ, những năm gần đây, báo chí thế giới và Việt Nam đều trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ. Mô hình tòa soạn truyền thống, nơi các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử vận hành độc lập, đang dần nhường chỗ cho các mô hình tích hợp, hội tụ và kỹ thuật số. Do đó, tòa soạn hội tụ không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan truyền thông hiện đại.

Hơn nữa, hội tụ không chỉ là vấn đề sắp xếp tổ chức, mà còn liên quan mật thiết đến tư duy lãnh đạo, văn hóa làm báo và phương pháp quản trị nội dung, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng và khả năng lan tỏa thông tin trong thời đại số.

Tại cuộc tọa đàm cũng đã diễn ra phiên thảo luận về các chủ đề: Xu hướng tổ chức tòa soạn hiện đại trong bối cảnh đa nền tảng và hợp nhất cơ quan báo chí; Tái cấu trúc hệ thống báo chí - xu thế tất yếu và bài toán quản lý hiệu quả; Mô hình tổ chức nội dung - từ sản xuất đến phân phối trong tòa soạn số; Giải pháp nâng cao năng lực quản trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, vận hành cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập báo SGGP phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) cho biết, Báo SGGP mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các tờ báo Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Không gian mới của TPHCM có diện tích hơn 6.700km2, với hơn 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu nên việc tổ chức tác nghiệp cho cơ quan Báo SGGP mới, chỉ có thể thực hiện có hiệu quả khi chuyển đổi số mạnh mẽ trên cơ sở xây dựng tòa soạn hội tụ, đa loại hình, đa nền tảng. Đây là công việc mà hiện nay Báo SGGP đang nỗ lực thực hiện, triển khai.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh, việc áp dụng mô hình tòa soạn hội tụ tập trung với trung tâm là 1 Hub (trung tâm kết nối, thu thập và chia sẻ thông tin) sẽ cung cấp các sản phẩm báo chí đa loại hình, đa nền tảng để phục vụ công chúng một cách tốt hơn.

Thông qua tọa đàm, lãnh đạo quản lý các cơ quan báo chí cùng nhau trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công chúng, góp phần xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

