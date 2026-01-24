Sức sống cơ sở

Ấm áp “Xuân sẻ chia” tại phường Bình Dương (TPHCM)

Chương trình “Xuân sẻ chia” tại phường Bình Dương (TPHCM) đã trao tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, khiến người lao động xa quê cảm thấy ấm áp, phấn khởi.

Tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
Tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24-1, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia”, trao tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

DUY00457.jpeg
Rộn ràng những tiết mục đón xuân của các cháu thiếu nhi thể hiện

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương Đỗ Hoàng Sơn chia sẻ, với tinh thần “Xuân sẻ chia", Công ty Điện lực Bình Dương phối hợp cùng đoàn thanh niên phường Bình Dương sửa chữa, cải tạo hệ thống điện và trao tặng đèn năng lượng mặt trời đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

duy00512-1151-6226.jpeg
duy00505-1163-1721.jpeg
Tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Chị Nguyễn Thị Thu Tâm, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ thêm, món quà tết công nhân ở trọ nhận được tại chương trình làm người lao động xa quê cảm thấy ấm áp, phấn khởi, đón một cái tết đầy đủ hơn.

duy00538-6342-6029.jpeg
Trao học bổng đến các học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực có kết quả học tập tốt

Chương trình “Xuân sẻ chia” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18, năm 2026". Chương trình chung tay cùng hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân trên địa bàn phường, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tin liên quan
DUY KHANG

Từ khóa

Phường Bình Dương Thanh niên công nhân Tết Bính Ngọ 2026 Xuân Bính Ngọ 2026 Công ty Điện lực Bình Dương PCBD

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn