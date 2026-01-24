Ấm áp “Xuân sẻ chia” tại phường Bình Dương (TPHCM)

Chương trình “Xuân sẻ chia” tại phường Bình Dương (TPHCM) đã trao tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, khiến người lao động xa quê cảm thấy ấm áp, phấn khởi.

Tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24-1, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia”, trao tặng quà đến thanh niên công nhân, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Rộn ràng những tiết mục đón xuân của các cháu thiếu nhi thể hiện

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương Đỗ Hoàng Sơn chia sẻ, với tinh thần “Xuân sẻ chia", Công ty Điện lực Bình Dương phối hợp cùng đoàn thanh niên phường Bình Dương sửa chữa, cải tạo hệ thống điện và trao tặng đèn năng lượng mặt trời đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Thu Tâm, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ thêm, món quà tết công nhân ở trọ nhận được tại chương trình làm người lao động xa quê cảm thấy ấm áp, phấn khởi, đón một cái tết đầy đủ hơn.

Trao học bổng đến các học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực có kết quả học tập tốt

Chương trình “Xuân sẻ chia” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18, năm 2026". Chương trình chung tay cùng hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân trên địa bàn phường, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

DUY KHANG