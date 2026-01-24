Trao vé xe tết đến người lao động khó khăn

Ngày 24-1, tại TPHCM, ban tổ chức chương trình “Mang tết về nhà” năm 2026 đã trao những tấm vé xe đầu tiên đến công nhân, người lao động, sinh viên... có hoàn cảnh khó khăn để về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lệ (quê tỉnh Gia Lai) hành nghề mua ve chai, trong niềm vui nhận được vé xe về quê dịp tết

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi tổ chức.

Năm nay, chương trình dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa đến sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán năm 2026.

Từ sáng sớm, khu vực phát vé xe đã có rất đông người đến chờ nhận tấm vé nghĩa tình.

Nhận tấm vé xe từ ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Nghĩa (quê Hà Tĩnh) vui mừng cất kỹ tấm vé vào chiếc ví đã bạc màu. Sáng 24-1, tranh thủ đạp chiếc xe đạp cũ đi bán vé số và đánh giày một vòng, ông Nghĩa ghé qua chỗ nhận vé xe. Với ông Nghĩa, đây là sự chăm lo lớn đối với ông và gia đình khi năm hết, tết đến.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa dắt chiếc xe đạp cũ tiếp tục đi bán vé số sau khi nhận được vé xe

“Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 7 triệu đồng. Tôi chi tiêu cho bản thân rất tiết kiệm, còn lại gửi về quê để vợ nuôi 2 con đang tuổi đi học. Ba năm rồi, tôi không về quê đón tết. Năm nay được tặng vé xe, tôi tiết kiệm được ít chi phí để về quê thăm gia đình”, ông Nghĩa xúc động chia sẻ.

Hàng ngàn tấm vé xe đã được trao đến người lao động khó khăn, sinh viên trong ngày 24-1

Là người 5 lần nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Mang tết về nhà”, ông Huỳnh Đức Lại (71 tuổi, quê TP Đà Nẵng, hành nghề bán vé số) vui mừng cho biết, tấm vé xe sẽ giúp ông dành dụm được thêm ít tiền để về tết, lo cho vợ đang bệnh ở quê.

Dự kiến thời gian khởi hành các chuyến xe sẽ bắt đầu từ ngày 5-2 (nhằm ngày 18-12 Âm lịch) đến ngày 11-2 (nhằm ngày 24-12 Âm lịch).

THÁI PHƯƠNG