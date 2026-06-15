Xã hội

Khảo sát gần 2.500m² tại Công viên Lê Thị Riêng phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Sáng 15-6, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Gần 7 giờ, tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM và Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), cùng nhóm chuyên gia của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) và các nhân chứng có mặt tại khu vực khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

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Khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại các khu vực nghi có rãnh mộ tập thể, lực lượng công binh khẩn trương triển khai thiết bị chuyên dụng, rà soát từng vị trí trước khi bắt đầu công tác khảo sát. Đồng thời, các lực lượng đối chiếu thực địa, xác định tọa độ và đánh dấu những điểm cần kiểm tra theo kế hoạch.

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Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (bên trái) trao đổi với Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (ở giữa) và các đơn vị, nhân chứng về vị trí các rãnh mộ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại buổi khảo sát, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM quán triệt và giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia khảo sát.

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Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM giao nhiệm vụ cho các lực lượng. Ảnh: MẠNH THẮNG
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Các đơn vị phối hợp khảo sát thực địa. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các lực lượng thực hiện công tác khảo sát một cách khoa học, chặt chẽ, bảo đảm chuẩn bị tốt nhất cho các bước tiếp theo. Đợt khảo sát dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng hiệu quả các phương pháp chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn nhằm đạt kết quả cao nhất.

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Thiếu tá Bùi Tấn Phát, Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM giới thiệu vị trí tọa độ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo phương án được triển khai, công tác thăm dò diễn ra từ ngày 15 đến 18-6 tại 3 khu vực trong Công viên Lê Thị Riêng, với tổng diện tích khảo sát khoảng 2.500m². Đây là những vị trí được xác định trên cơ sở tư liệu lịch sử, ý kiến nhân chứng và kết quả nghiên cứu trước đó.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, lực lượng công binh được giao nhiệm vụ kiểm tra, dò tìm và xử lý vật liệu nổ còn sót lại (nếu có) trước khi bàn giao mặt bằng cho các đơn vị khảo sát. Song song đó, các lực lượng đối chiếu tọa độ trên hồ sơ với thực địa nhằm xác định chính xác những vị trí cần thăm dò.

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Chiến sĩ công binh kiểm tra, dò, gỡ các thiết bị, vật liệu nổ tại những vị trí, khu vực đã xác định. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tham gia đợt khảo sát, các đơn vị sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có radar xuyên đất để hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

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Nhóm chuyên gia sử dụng máy radar xuyên đất. Ảnh: MẠNH THẮNG

Có mặt tại buổi khảo sát, PGS-TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết, nhóm chuyên gia đang triển khai 2 phương pháp khảo sát phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cụ thể, nhóm sử dụng kết hợp phương pháp radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện, nhằm phát hiện các dị thường dưới lòng đất. Dữ liệu thu được giúp nhận diện những biến động địa tầng, phân biệt lớp đất nguyên trạng với khu vực từng bị đào xới.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để nhận diện những dấu hiệu liên quan đến khả năng tồn tại mộ liệt sĩ trong khu vực.

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Kiểm tra, dò gỡ các thiết bị, vật liệu nổ trước khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị khảo sát. Ảnh: MẠNH THẮNG
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Nhóm chuyên gia sử dụng máy radar xuyên đất để phát hiện các dị thường dưới lòng đất. Ảnh: MẠNH THẮNG
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Các lực lượng phối hợp triển khai khảo sát với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đợt khảo sát là bước tiếp theo trong quá trình xác minh các thông tin, tư liệu liên quan đến khu vực được cho là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG

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Bộ Tư lệnh TPHCM Công viên Lê Thị Riêng khảo sát radar xuyên đất mộ tập thể liệt sĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

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