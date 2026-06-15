HĐND TP Hà Nội thông qua 45 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026

Chiều 15-6, sau 4 ngày làm việc , HĐND TP Hà Nội khóa XVII bế mạc kỳ họp thứ tư. Tại kỳ họp, nhiều quyết sách liên quan triển khai thi hành Luật Thủ đô được thông qua.

Quang cảnh kỳ họp thứ tư của HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: BẢO CHI

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ, tại kỳ họp lần này, HĐND TP Hà Nội xem xét 54 nghị quyết với nhiều nội dung mới, khó và chưa có tiền lệ. Do đó, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, với gần 400 ý kiến. Nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc từ thực tiễn được các đại biểu trao đổi, phân tích, kiến nghị, hiến kế.

UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm; các ban của HĐND TP Hà Nội chủ động thẩm tra kỹ lưỡng, thẩm tra nhiều vòng.

Vì vậy, nhiều vấn đề được làm rõ, ý kiến của đại biểu được tiếp thu chỉnh lý tạo sự đồng thuận và thống nhất cao, để HĐND TP Hà Nội thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai từ ngày 1-7.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BẢO CHI

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, mỗi nghị quyết được thông qua không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết, của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương, thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô.

Các nghị quyết tạo điều kiện để Hà Nội phát huy hiệu quả những cơ chế đặc thù, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BẢO CHI

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành công của Luật Thủ đô 2026 và các nghị quyết được thông qua không chỉ đo bằng số lượng văn bản đã ban hành, mà phải được đo bằng hiệu quả khi đi vào cuộc sống, như: việc tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bằng năng lực quản trị đô thị hiện đại; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Trước đó, trong phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, UBND TP Hà Nội cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua; đưa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô, các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội nhanh chóng đi vào cuộc sống, thành những kết quả cụ thể, sản phẩm, công trình cụ thể phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững.

KHÁNH NGUYỄN