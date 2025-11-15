Thế giới

Ấn Độ: Nổ đồn cảnh sát ở Srinagar, 7 người thiệt mạng

SGGPO

Theo Kênh truyền hình NDTV, tối 14-11 (giờ địa phương), 7 người thiệt mạng và 27 người bị thương khi lượng chất nổ lớn bị tịch thu phát nổ tại đồn cảnh sát Nowgam ở thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Jammu và Kashmir.

Đồn cảnh sát Srinagar bị cháy trong vụ nổ. Ảnh: NDTV
Đồn cảnh sát Srinagar bị cháy trong vụ nổ. Ảnh: NDTV

Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là cảnh sát và nhân viên pháp y đang kiểm tra số chất nổ lưu kho tại đồn cảnh sát. Có 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Cơ quan cảnh sát bang Jammu và Kashmir chưa đưa ra bình luận về sự cố này.

Vụ nổ đã gây ra đám cháy bao trùm tòa nhà và một số ô tô. Xe cứu hỏa và xe cứu thương ngay lập tức được điều động đến hiện trường.

Sự cố tại Srinagar xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ nổ xe tại khu vực gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi tối 10-11, khiến 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Chính phủ Ấn Độ đã xác định vụ việc là “hành động tấn công khủng bố”.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Red Fort Bang Jammu Srinagar Kashmir Lưu kho Đồn cảnh sát Chất nổ Cơ quan cảnh sát Pháp y Vụ nổ Ấn Độ khủng bố

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn