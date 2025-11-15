Ấn Độ: Nổ đồn cảnh sát ở Srinagar, 7 người thiệt mạng

Theo Kênh truyền hình NDTV, tối 14-11 (giờ địa phương), 7 người thiệt mạng và 27 người bị thương khi lượng chất nổ lớn bị tịch thu phát nổ tại đồn cảnh sát Nowgam ở thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Jammu và Kashmir.

Đồn cảnh sát Srinagar bị cháy trong vụ nổ. Ảnh: NDTV

Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là cảnh sát và nhân viên pháp y đang kiểm tra số chất nổ lưu kho tại đồn cảnh sát. Có 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Cơ quan cảnh sát bang Jammu và Kashmir chưa đưa ra bình luận về sự cố này.

Vụ nổ đã gây ra đám cháy bao trùm tòa nhà và một số ô tô. Xe cứu hỏa và xe cứu thương ngay lập tức được điều động đến hiện trường.

Sự cố tại Srinagar xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ nổ xe tại khu vực gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi tối 10-11, khiến 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Chính phủ Ấn Độ đã xác định vụ việc là “hành động tấn công khủng bố”.

PHƯƠNG NAM