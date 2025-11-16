An Giang: Cháy kho phế liệu 300 m² ở xã Hòn Đất

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại kho phế liệu ở ấp Sư Nam, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, tạo cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực.

Cháy kho phế liệu ở ấp Sư Nam, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang

Sáng 16-11, lực lượng chức năng xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 15-11, đám cháy bùng phát tại kho phế liệu của ông N.V.H. (sinh năm 1972) ở tổ 10, ấp Sư Nam. Kho có diện tích khoảng 300 m², chứa nhiều chai nhựa, bao nilon và các loại phế liệu dễ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cùng cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai biện pháp khống chế.

Đến 21 giờ 40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng khu dân cư lân cận. Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Người dân địa phương cho biết ngọn lửa có thể xuất phát từ sự cố chập điện.

NAM KHÔI