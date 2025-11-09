Tây Ninh: Hàng chục thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao

Trong khi tuần tra, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện hàng chục đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe với tốc độ cao, gây rối trật tự nên đã tiến hành xử lý.

Các thanh thiếu niên cùng phương tiện gây rối trật tự công cộng trên địa bàn

Theo phản ánh của người dân, rạng sáng 9-11, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến đường DT790 thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô ầm ĩ.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm này bỏ chạy tán loạn. Công an đã ghi nhận hình ảnh vi phạm, đồng thời tạm giữ 17 xe mô tô và xe máy điện (trong đó nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu, không gương chiếu hậu) để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận nhiều thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe và sử dụng phương tiện không rõ nguồn gốc. Công an đã mời các trường hợp liên quan, phụ huynh, chủ xe đến làm việc và tiếp tục xác minh để xử lý nghiêm các vi phạm.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm; kiên quyết xử lý tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý con em, tránh để tham gia các hoạt động nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn bản thân và trật tự xã hội.

QUANG VINH