Bắt đối tượng giết người sau vài giờ gây án

Ngày 10-11, Công an xã Phước Thái phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng H.P.A. (SN 1996, trú tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai thu giữ hung khí gây án khiến 1 người tử vong

Trước đó, tối 7-11, Công an xã Phước Thái nhận tin báo về vụ xâm phạm nhân thân xảy ra tại tổ 10, ấp Long Phú, xã Phước Thái. Nạn nhân là anh P.T.T. (SN 1985) được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng có dấu hiệu giết người, lực lượng công an đã khẩn trương xuống hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh nhân thân và báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh để tổ chức truy bắt nghi phạm.

Rạng sáng 8-11, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ H.P.A. tại một quán nước ven đường N2-2, Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (TPHCM) khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Khám xét, công an thu giữ trên người nghi phạm một dao bấm tự chế, được xác định là hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra, H.P.A. khai nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN