Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt đối tượng giết người sau vài giờ gây án

SGGPO

Ngày 10-11, Công an xã Phước Thái phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng H.P.A. (SN 1996, trú tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai thu giữ hung khí gây án khiến 1 người tử vong
Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai thu giữ hung khí gây án khiến 1 người tử vong

Trước đó, tối 7-11, Công an xã Phước Thái nhận tin báo về vụ xâm phạm nhân thân xảy ra tại tổ 10, ấp Long Phú, xã Phước Thái. Nạn nhân là anh P.T.T. (SN 1985) được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng có dấu hiệu giết người, lực lượng công an đã khẩn trương xuống hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh nhân thân và báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh để tổ chức truy bắt nghi phạm.

Rạng sáng 8-11, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ H.P.A. tại một quán nước ven đường N2-2, Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (TPHCM) khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Khám xét, công an thu giữ trên người nghi phạm một dao bấm tự chế, được xác định là hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra, H.P.A. khai nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Công an xã Phước Thái Ấp Long Phú P.T.T. Phước Thái Nhân thân Quốc lộ 51 Phú Mỹ Quán nước Truy bắt Báo tin

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn