An Giang: Dâng hương kỷ niệm 65 năm ngày hy sinh của Anh hùng Mai Thị Nương

Sáng 12-10, UBND xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang) trang trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 65 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương - người chiến sĩ kiên trung, người con tiêu biểu của quê hương Giồng Riềng (12-10-1960 - 12-10-2025).

2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Năm và Trần Thị Thi dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Ảnh: NAM KHÔI

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang; 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Năm và Trần Thị Thi; thân nhân liệt sĩ Mai Thị Nương cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Giồng Riềng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, văn nghệ tưởng nhớ nữ Anh hùng Mai Thị Nương; ôn lại quá trình hoạt động cách mạng cùng sự hy sinh to lớn của nữ Anh hùng Mai Thị Nương.

Nữ Anh hùng Mai Thị Nương, sinh năm 1938, tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Long Thạnh, tỉnh An Giang). Từ nhỏ, chị tận mắt chứng kiến biết bao tội ác của giặc ngoại xâm và bè lũ bán nước đối với nhân dân ta. Chính hiện thực đau thương ấy đã sớm hun đúc trong chị tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí đấu tranh kiên cường. Năm 14 tuổi, chị giấu cha mẹ, anh chị tham gia hoạt động cách mạng.

Hội viên phụ nữ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Ảnh: NAM KHÔI

Đầu tháng 9-1960, trong lúc chị đang cùng đội vũ trang họp bàn kế hoạch tổ chức diệt ác thì bị địch bắt, bị tra tấn và hy sinh vào ngày 12-10-1960.

Trước đó, từ ngày 5-10, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày hy sinh của nữ Anh hùng Mai Thị Nương cũng đã diễn ra với một số hoạt động như: “Đêm hội trăng rằm” dành cho thiếu nhi; giải bóng chuyền hơi nữ; giải đua ghe ngo mini trên sông Giồng Riềng; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu; trưng bày, giới thiệu hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của nữ Anh hùng Mai Thị Nương; triển lãm sách nghệ thuật, thư pháp và xe thư viện lưu động phục vụ học sinh.

NAM KHÔI