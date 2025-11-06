CMC đề xuất đầu tư khu đô thị khoa học công nghệ tại Cần Giờ

Trong buổi làm việc với đoàn công tác Thành ủy TPHCM, Tập đoàn CMC trình bày đề xuất đầu tư Khu đô thị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (CCS HCM) tại Cần Giờ, quy mô 100-200ha, tổng vốn dự kiến 10.000-20.000 tỷ đồng.

Sáng 6-11, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát các hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tại tập đoàn CMC TPHCM.

Đoàn công tác Thành ủy TPHCM làm việc với lãnh đạo tập đoàn CMC. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Xây dựng TPHCM hướng tới trung tâm dịch vụ AI toàn cầu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo CMC đã giới thiệu về Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận, một trong những trung tâm dữ liệu hiện đại hàng đầu Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng TPHCM trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành một trong những trung tâm dịch vụ AI toàn cầu.

Lãnh đạo CMC đề xuất lãnh đạo TPHCM tạo điều kiện giới thiệu quỹ đất từ 10-20ha để tập đoàn đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Đại học CMC tại TPHCM, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước mắt, CMC kiến nghị cho phép triển khai đào tạo, nghiên cứu từ năm 2026 tại cơ sở hiện hữu (Tân Thuận), theo mô hình “Đại học AI - Đại học đổi mới sáng tạo”, gắn chặt giữa đào tạo và thực tiễn, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.

CMC cũng báo cáo về Dự án Khu đô thị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (CCS HCM) dự kiến đề xuất đầu tư tại Cần Giờ, quy mô 100-200ha, tổng vốn khoảng 10.000-20.000 tỷ đồng. Dự án hướng tới hình thành khu công nghệ thông tin tập trung gồm các phân khu R&D, trung tâm dữ liệu, khu phát triển công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain,…), khu đào tạo, văn phòng, nhà ở và dịch vụ hỗ trợ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nghe giới thiệu về Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Hiện CMC đang đề xuất địa điểm đầu tư phù hợp tại Cần Giờ để hoàn tất thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo lãnh đạo CMC, năm 2025, tiến độ hợp tác giữa các bên gặp khó khăn do quá trình sắp xếp lại bộ máy, làm gián đoạn một số hoạt động phối hợp. Tập đoàn kiến nghị TPHCM và CMC nhanh chóng nối lại, đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi số trọng điểm.

Gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, đợt khảo sát lần này được tổ chức nhằm nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị khoa học công nghệ chủ lực, qua đó thành phố có thêm cơ sở cập nhật vào báo cáo của Ban Chỉ đạo về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời xác định các hướng hỗ trợ cụ thể để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Đoàn công tác cũng ghi nhận các kiến nghị của Tập đoàn CMC, dự kiến sẽ đề xuất UBND TPHCM có báo cáo chi tiết để đưa vào kế hoạch trình Ban Chỉ đạo Thành phố.

Đoàn công tác tham quan CMC Data Center Tân Thuận, TPHCM. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, TPHCM sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Xem đây là động lực quan trọng trong tiến trình xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hàng đầu cả nước.

CẨM NƯƠNG