Dự án nâng cấp đường vào Mũi Né ì ạch

Ngày 14-10, đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra một số dự án trọng điểm khu vực phía Đông Nam của tỉnh. Trong đó, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (tuyến đường trọng điểm vào khu du lịch Mũi Né, phường Mũi Né) đang đối mặt với nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) được phê duyệt vào tháng 10-2023, tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 127,7 tỷ đồng, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 156,2 tỷ đồng.

Dự án có quy mô dài 4,9km, mặt đường rộng 17m, gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải dài hơn 9,1km, điện chiếu sáng và cây xanh. Dự án do Liên danh Hòa Bình – CPTL – Việt Hoa – PCCC Thiên Quang thi công, khởi công ngày 23-12-2024 và dự kiến hoàn thành ngày 18-12-2025.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công mới đạt khoảng 12% giá trị hợp đồng. Nhà thầu mới hoàn thành 1.400/9.153m hệ thống thoát nước, 1.200m nền đường phía biển và một số hạng mục cửa xả. Nguyên nhân chính dự án chậm tiến độ được xác định là vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, trong 483 hồ sơ đền bù, hiện mới kiểm đếm được 400 hồ sơ, phê duyệt 309 hồ sơ (63,97%), và chi trả 94,3/156,2 tỷ đồng (đạt 60,38%). Khoảng 51 hộ dân vẫn chưa đồng thuận do tim đường quy hoạch lệch về phía biển so với hiện trạng, khiến việc bàn giao mặt bằng bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến thi công.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, kế hoạch năm 2025 có vốn 141,8 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân 35,7 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm chỉ có thể đạt 70% khối lượng xây lắp, không đảm bảo tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2025 như cam kết.

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường vận động, đối thoại với người dân, giải quyết dứt điểm các đơn kiến nghị, khẩn trương hoàn thành dự án.

Dự án nâng cấp hai tuyến đường ven biển trọng yếu này được kỳ vọng tạo trục giao thông kết nối các khu du lịch lớn thuộc Khu du lịch quốc gia Mũi Né, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, nếu tiến độ không được tháo gỡ sớm, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến hạ tầng du lịch, lưu thông và hình ảnh điểm đến quốc gia Mũi Né là điều khó tránh khỏi.

