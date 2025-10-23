Đề xuất đầu tư dự án khu phức hợp sân golf tại Cần Thơ

Ngày 23-10, UBND TP Cần Thơ làm việc với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam về định hướng, đề xuất đầu tư Dự án Khu phức hợp Đô thị - Thương mại - Dịch vụ sân golf.

Vị trí nhà đầu tư đề xuất tại xã Trường Xuân quy mô 574ha

Dự án Khu phức hợp Đô thị - Thương mại - Dịch vụ sân golf tại TP Cần Thơ được nhà đầu tư đề xuất thực hiện tại xã Trường Xuân quy mô 574ha và xã Tân Phước Hưng quy mô 220ha.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam cho biết, dự kiến quy mô dự án được chia thành các phân khu chức năng, như: khu phức hợp sân golf, khu đô thị sinh thái, khu thương mại dịch vụ đầy đủ tiện ích, nhà cao tầng, shophouse, biệt thự, công viên, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí…

Vị trí nhà đầu tư đề xuất tại xã Tân Phước Hưng quy mô 220ha

Mục tiêu của dự án là hình thành tổ hợp không gian nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thể thao và đô thị xanh, hiện đại tại khu vực ĐBSCL. Bên cạnh đó, dự án góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch khu vực, lấp “khoảng trống” chưa có sân golf đạt chuẩn quốc tế tại ĐBSCL. Ngoài ra, dự án còn góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng xanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao đề xuất của chủ đầu tư về dự án khu phức hợp Đô thị - Thương mại - Dịch vụ sân golf, đồng thời cho biết dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, nâng tầm vị thế Cần Thơ - trung tâm của vùng ĐBSCL, góp phần thúc đẩy kinh tế đô thị, du lịch cao cấp, thu hút du khách và nhà đầu tư quốc tế. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị nhà đầu tư chủ động trao đổi với các sở, ngành có liên quan của thành phố để triển khai các bước cần thiết về trình tự, thủ tục pháp lý và quy hoạch của dự án.

TUẤN QUANG