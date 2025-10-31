Đồng loạt tổ chức khởi công các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào ngày 9-11

Ngày 31-10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc chuẩn bị lễ khởi công xây dựng các trường học phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Thủ tướng đồng ý đồng loạt tổ chức lễ khởi công các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào ngày 9-11

Thủ tướng đồng ý tổ chức lễ khởi công trực tiếp kết hợp trực tuyến đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền vào ngày 9-11-2025 theo kiến nghị của Bộ GD-ĐT.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính làm thủ tục theo quy định số tiền tiết kiệm 1.500 tỷ đồng từ Đại hội Đảng các cấp để phân bổ cho Bộ GD-ĐT tạo xây dựng trường liên cấp bám trụ các xã biên giới.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có kết luận số 81-TB/TW thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước. Trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025 (chậm nhất là đến thời điểm khai giảng năm học sau). Các trường này sẽ là hình mẫu để sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

Thực hiện kết luận, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành việc khởi công xây dựng 100 trường học trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

LÂM NGUYÊN