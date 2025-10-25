Ngày 25-10, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công hạng mục đường dây 220kV đấu nối, qua đó hoàn thành toàn bộ Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối.

Toàn cảnh Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đường dây đấu nối

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn công trình này trong danh mục trọng điểm cấp bách của EVN để hoàn thành đóng điện trong năm 2025 và được EVNNPT, Công đoàn EVNNPT phát động thi đua phấn đấu hoàn thành sớm nhất.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành sau khi hoàn thành.

Trạm biến áp 220kV Vũng Áng được xây dựng trên địa bàn tổ dân phố Xóm Trại, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Trạm có quy mô đến năm 2030 là 2 máy biến áp công suất 2x250MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp công suất 125MVA. Trạm được thiết kế với 3 cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV.

Phần đường dây đấu nối có chiều dài 2x13,4km. Tuyến đường dây đấu nối đi qua địa phận phường Vũng Áng và phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối hoàn thành nhằm đảm bảo cung cấp điện cho nhiều phụ tải quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án cũng giải phóng công suất cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

DƯƠNG QUANG