Cần Thơ chỉ mới giải ngân được 34,5% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025

Ngày 14-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ 9 tháng, năm 2025 và tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao TP Cần Thơ tổng số vốn hơn 27,6 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 9,2 ngàn tỷ đồng, vốn địa phương 12,4 ngàn tỷ đồng, nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương hơn 6 ngàn tỷ đồng.

Theo đó, TP Cần Thơ đã giao kế hoạch vốn đầu tư hơn 29,3 ngàn tỷ đồng (cao hơn 1,63 ngàn tỷ đồng so với vốn Thủ tướng giao) và hiện đã phân bổ 27,5 tỷ đồng (đạt 93,89%).

Tuy nhiên, lũy kế đến ngày 30-9, TP Cần Thơ chỉ giải ngân được 9,55 ngàn tỷ đồng trong tổng số hơn 27,6 ngàn tỷ đồng (chiếm 34,5%), thấp hơn 15,5% so với tỷ lệ trung bình của cả nước (tỷ lệ trung bình cả nước là 50%).

Cụ thể, có 21 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ 60% trở lên, 9 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ 50% đến dưới 60%, 13 đơn vị giải ngân từ 30% đến dưới 50%, 9 đơn vị giải ngân dưới 30% và 42 đơn vị chưa gửi báo cáo giải ngân (chủ yếu cấp xã có kế hoạch vốn thấp).

Điểm thi công tại dự án Đường tỉnh 918 (TP Cần Thơ) gặp khó vì vướng giải phóng mặt bằng

Một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp được chỉ ra như: khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tại dự án đường tỉnh 917, đường tỉnh 918 giai đoạn 2, đường tỉnh 923, dự án mở rộng 7km Quốc lộ 91, cải tạo 5 nút giao trọng điểm…); nguồn cung vật tư vật liệu thi công khan hiếm, đặc biệt cát đắp nền đường, đá các loại (tại dự án thành phần 2, 3, 4 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Kênh Ngang, đường tỉnh 921); quá trình sắp xếp, sáp nhập, tổ chức, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng tạo ra một số khó khăn nhất định trong công tác giải ngân…

Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương, chủ đầu tư cần xác định rõ trách nhiệm, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những trọng tâm chính trị năm 2025. Đặc biệt, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc đặt ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn và đề xuất phương án điều chỉnh vốn linh hoạt từ các dự án chậm sang dự án có năng lực giải ngân tốt...

Tin liên quan TP Cần Thơ: Chạy đua từng ngày để giải ngân nguồn vốn đầu tư công

TUẤN QUANG