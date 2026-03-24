An Giang đón gần 830.000 lượt khách quốc tế trong quý 1

Quý I-2026, An Giang ước đón gần 8,3 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó có gần 830.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 21,4 ngàn tỷ đồng.

Du khách tham quan tại đặc khu Phú Quốc, An Giang

Sáng 24-3, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang thông tin trong quý 1-2026, An Giang ước đón gần 8,3 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch (tăng 14,7% so với cùng kỳ, đạt 33,1% kế hoạch năm), trong đó ước đón gần 830.000 lượt khách quốc tế (tăng 70,1% so với cùng kỳ, đạt 39,1% kế hoạch 2 năm).

Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 21,4 ngàn tỷ đồng (tăng 52,6% so với cùng kỳ, đạt 30,6% kế hoạch năm).

Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón gần 3 triệu lượt khách (tăng 43,7% so với cùng kỳ, đạt 35% kế hoạch năm), trong đó ước đón gần 818.000 lượt khách quốc tế (tăng 72,3% so với cùng kỳ, đạt 40,5% kế hoạch năm). Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 18,1 ngàn tỷ đồng (tăng 70,5% so với cùng kỳ, đạt 39,9% kế hoạch năm).

Du khách tham quan tại chùa Tà Pạ, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang

Ngoài đặc khu Phú Quốc, trên địa bàn tỉnh An Giang còn có nhiều điểm thu hút đông đảo du khách như: núi Cấm, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Phước Điền (chùa Hang), đình Vĩnh Tế, chùa Bồng Lai (chùa Bà Bài), chùa Tà Pạ…

Đặc biệt, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành điểm kết nối quan trọng cho các tuyến du lịch trong, ngoài tỉnh và quốc tế.

NAM KHÔI