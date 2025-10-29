Giáo dục

An Giang dự kiến khởi công xây dựng 3 trường học tại xã biên giới

Giai đoạn 2025-2026, An Giang triển khai xây dựng 3 trường học tại các xã biên giới gồm: xã Vĩnh Gia, xã Giang Thành và xã Khánh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngày 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án và kế hoạch tổ chức Lễ khởi công các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới.

Giai đoạn 2025-2026, An Giang triển khai xây dựng 3 trường học tại 3 xã biên giới, gồm: Trường Nội trú Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia; Trường Bán trú, Nội trú Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Giang Thành, xã Giang Thành; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở nội trú Khánh An, xã Khánh Bình.

UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu 3 trường khởi công trong năm 2025 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30-8-2026.

UBND tỉnh An Giang đã đăng ký với Bộ GD-ĐT thực hiện Lễ khởi công 3 dự án vào ngày 2-11-2025. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 23-10-2025 về việc áp dụng thực hiện cơ chế đầu tư theo trình tự, thủ tục dự án đầu tư công đặc biệt đối với 3 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ thiết kế đảm bảo các điều kiện gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo đầy đủ các thủ tục để ngày 2-11 tới khởi công đồng loạt 3 dự án trên.

NAM KHÔI - PHƯƠNG VŨ

