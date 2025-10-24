An Giang thông qua dự án tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng

Sáng 24-10, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) để thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: NAM KHÔI

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, trong đó đáng chú ý là chủ trương đầu tư Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.000 tỷ đồng.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự án là hợp phần quan trọng trong tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc, nhằm hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tuyến tàu điện có chiều dài khoảng 17,7 km, bố trí 5 - 7 nhà ga và một depot bảo dưỡng, khai thác bằng đoàn tàu 3 - 5 khoang, tốc độ thiết kế 70 - 100 km/giờ. Dự kiến khởi công quý 4-2025 và hoàn thành vào quý 2-2027, với thời hạn hợp đồng tối đa 40 năm kể từ khi đưa vào sử dụng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NAM KHÔI

Dự án cần khoảng 34 ha đất, gồm khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến ĐT.973 - ĐT.975, Đại lộ APEC và Trung tâm Hội nghị APEC.

Dự kiến, dự án được thực hiện theo hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), thuộc loại hợp đồng PPP. Tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia tối đa 70% tổng mức đầu tư, tương đương hơn 6.264 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm 70%, phần còn lại do địa phương đối ứng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức “trường hợp đặc biệt” theo quy định của pháp luật.

Khi hoàn thành, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 sẽ kết nối các trục giao thông trọng điểm từ sân bay quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC và Trung tâm Hội nghị APEC, góp phần giảm tải phương tiện cá nhân, hạn chế tai nạn giao thông và phát thải khí nhà kính.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NAM KHÔI

Không chỉ phục vụ APEC 2027, công trình còn được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu cho định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh tại Phú Quốc, tạo cú hích cho ngành dịch vụ - du lịch và việc làm cho người dân địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất cao thông qua 4 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn mở ra định hướng phát triển lâu dài cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, các nghị quyết lần này góp phần thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng giao thông theo hướng thông minh, xanh, đồng thời thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND và đại biểu tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong quá trình triển khai nghị quyết; kịp thời phản ánh, đề xuất tháo gỡ khó khăn, bất cập từ thực tiễn, qua đó bảo đảm nghị quyết của HĐND được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

NAM KHÔI