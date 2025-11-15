An Giang: Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu dân cư toàn quốc 2025

Tối 15-11, tại quảng trường Hai Bà Trưng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu dân cư toàn quốc năm 2025.

Chương trình nghệ thuật biểu diễn khai mạc liên hoan của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang

Tham gia liên hoan có 12 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ TPHCM, Hà Nội, TP Đà Nẵng và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Cần Thơ.

Liên hoan nhằm tôn vinh các khu dân cư tiêu biểu và những tập thể, cá nhân hoạt động tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội ở cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; khơi dậy truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân, vững bước xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Mao, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh An Giang phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mao, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh An Giang, cho biết trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, An Giang luôn chú trọng phát triển văn hoá, gia đình, không ngừng đầu tư cho phong trào văn nghệ quần chúng, gắn kết hoạt động văn hoá với xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, bền vững.

Liên hoan năm nay không chỉ thể hiện sức sống mạnh mẽ của phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, mà còn góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, lan tỏa tinh thần “sáng tạo - nhân văn - kết nối” trong đời sống xã hội. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, hình ảnh về con người Việt Nam nhân hậu, đoàn kết, yêu quê hương, yêu cuộc sống sẽ được khắc hoạ sinh động và lan tỏa đến mọi người dân.

