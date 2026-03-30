An Giang: Khởi công khu công nghiệp quy mô gần 200ha

Phối cảnh Khu công nghiệp Vàm Cống

Dự án Khu công nghiệp Vàm Cống do Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư, có quy mô 199,2ha, với tổng mức đầu tư 4.800 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ Đông Nam đô thị Long Xuyên - khu vực có nhiều lợi thế về kết nối hạ tầng và giao thương của tỉnh An Giang.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 7.800 lao động, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển các ngành chế biến, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng cao...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết, Khu công nghiệp Vàm Cống là một trong những dự án trọng điểm của T&T Group tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là khu công nghiệp cửa ngõ của Long Xuyên - biểu tượng cho sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Tập đoàn T&T Group tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. Trong quá trình thi công, phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường.

Về phía tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cam kết tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND phường Mỹ Thới và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai, hoàn thành dự án này cũng như các dự án khác của nhà đầu tư đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tỉnh An Giang luôn coi sự thành công của doanh nghiệp, của nhà đầu tư cũng chính là sự thành công của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Cũng trong khuôn khổ lễ khởi công, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ gần 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 30% giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 cho các hộ cận nghèo tại các phường, xã: Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và Mỹ Hòa Hưng, góp phần đảm bảo 100% người dân trên địa bàn có thẻ bảo hiểm y tế theo chủ trương của Nhà nước.

NAM KHÔI