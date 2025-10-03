An Giang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I xác định, tỉnh An Giang ưu tiên phát triển hai trục kết nối gồm trục dọc nội vùng và trục ngang cao tốc. Cùng với đó, địa phương thúc đẩy 5 vùng động lực trọng điểm gồm Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên.

Sáng 3-10, trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, địa phương có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cụ thể, tỉnh có diện tích hơn 9.888 km2, đầy đủ các yếu tố “đồng bằng - rừng - biển”, “biên giới - nội địa” và nằm ở vị trí địa chiến lược quan trọng khi có hơn 200km đường bờ biển và đường biên giới dài hơn 148km giáp Campuchia. Nhờ đó không gian phát triển kinh tế của tỉnh được mở rộng, kết hợp hài hòa giữa đồng bằng, biên giới và biển đảo, tạo nền tảng cho phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trình bày Báo cáo Chính trị tại đại hội

Trong đó, đặc khu Phú Quốc nằm trên tuyến hàng hải quốc tế và gần nhiều trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á, tạo ra lợi thế lớn trong giao thương, du lịch và kết nối quốc tế. Toàn bộ khu vực Tứ giác Long Xuyên cũng giúp tỉnh An Giang khai thác tốt tiềm năng nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số.

Hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ, tạo bước đột phá cho An Giang cũng như cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách từng bước được tháo gỡ, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thông thoáng hơn.

Quang cảnh đại hội

Đặc biệt, với vai trò là vựa lúa lớn của cả nước, An Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh An Giang tập trung hoàn thành 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 10 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu xã hội và 5 chỉ tiêu môi trường. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu nổi bật như tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 11% trở lên, đạt 6.300 USD/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; dân số đạt khoảng 3,75 triệu người, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi…

Trong phát triển, tỉnh An Giang ưu tiên hai trục kết nối gồm trục dọc nội vùng. Đây là tuyến dọc xương sống để thúc đẩy phát triển kinh tế tổng hợp, để các địa bàn trọng tâm khác kết nối, phát triển - hướng đến kết nối với Hà Tiên, Phú Quốc. Cùng với đó là trục ngang cao tốc: Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, hướng ra cảng Trần Đề.

Tỉnh An Giang ưu tiên hai trục kết nối dọc-ngang và 5 vùng động lực trọng điểm

Tỉnh An Giang cũng sẽ thúc đẩy 5 vùng động lực trọng điểm gồm Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên; xác định 3 khâu đột phá gồm: tập trung phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng; đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

QUANG VINH