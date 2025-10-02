Văn hóa - Giải trí

Triển lãm trưng bày thành tựu, định hướng và khát vọng phát triển của tỉnh An Giang

Chiều 2-10, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021 - 2025; định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 -2030.

Triển lãm được thiết kế với hai không gian chính. Trong đó, có khu trưng bày giai đoạn 2021-2025 chủ đề “An Giang - Một tầm nhìn, một ý chí, một niềm tin thắng lợi” với 30 đơn vị tham gia. Qua đó, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch của tỉnh như: ngọc trai, thủy sản, gạo, khu điểm du lịch,… Chủ đề này không chỉ là lời kêu gọi hành động mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của địa phương.

Khu trưng bày giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” giới thiệu các sản phẩm công nghệ, khoa học, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là giới thiệu chương trình APEC 2027 tại Phú Quốc.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cắt băng khai mạc triển lãm

Thông qua 2 không gian triển lãm, các đại biểu, người dân tham quan có thể hình dung bức tranh tổng thể về chặng đường phát triển của tỉnh An Giang, đồng thời cảm nhận rõ niềm tin, ý chí và quyết tâm bứt phá của địa phương trong giai đoạn tới.

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang, cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá thương hiệu, kết nối hợp tác, mở rộng thị trường; đồng thời thể hiện rõ khát vọng và quyết tâm của nhân dân An Giang trong công cuộc đổi mới và hội nhập.

