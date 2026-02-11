Xã hội

Giao thông

An Giang: Tàu cao tốc tăng 10 chuyến/ngày phục vụ khách dịp tết

SGGPO

Tàu cao tốc các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc và Phú Quốc - Hà Tiên (tỉnh An Giang) đã tăng chuyến chiều đi - về, giữ nguyên giá vé nhằm phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân, du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

a90fd54cf1697f372678.jpg
Hành khách làm thủ tục lên tàu cao tốc tại bến tàu Rạch Giá (tỉnh An Giang)

Sáng 11-2, ông Vũ Văn Khương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) thông tin, từ ngày 10 đến 28-2, Phú Quốc Express tăng 6 chuyến/ngày ở 2 tuyến Rạch Giá - Phú Quốc và Hà Tiên - Phú Quốc, nâng tổng số chuyến phục vụ trong ngày là 20 chuyến.

Cụ thể, tuyến Rạch Giá - Phú Quốc có 12 chuyến đi và về/ngày; tuyến Hà Tiên - Phú Quốc có 8 chuyến đi và về/ngày.

3976fc4a276fa931f07e.jpg
Từ ngày 10 đến 28-2, Phú Quốc Express tăng 6 chuyến/ngày ở 2 tuyến Rạch Giá - Phú Quốc và Hà Tiên - Phú Quốc

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang thông tin, từ ngày 10 đến 22-2 (mùng 6-1 Âm lịch), tàu Superdong tăng 4 chuyến/ngày ở 2 tuyến Rạch Giá - Phú Quốc và Hà Tiên - Phú Quốc, nâng tổng số chuyến phục vụ trong ngày là 20 chuyến.

Cụ thể, tuyến Rạch Giá - Phú Quốc có 10 chuyến đi và về/ngày; tuyến Hà Tiên - Phú Quốc có 10 chuyến đi và về/ngày. Riêng tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu không tăng thêm chuyến trong dịp tết, vẫn hoạt động bình thường với tần suất 1 lượt/ngày, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.

84b832101635986bc124.jpg
Từ ngày 10 đến 22-2, tàu Superdong tăng 4 chuyến/ngày ở 2 tuyến Rạch Giá - Phú Quốc và Hà Tiên - Phú Quốc

Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách dịp tết, lãnh đạo Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc và Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang cho biết đã yêu cầu thuyền trưởng các tàu thực hiện nghiêm quy định về vận chuyển hành khách, nghiêm cấm chở quá số lượng khách quy định, không vận chuyển hàng cấm, hàng hóa là nguồn phát sinh lây lan dịch.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm thuyền viên sử dụng rượu bia trong giờ làm việc; bố trí thuyền viên tại các vị trí để phục vụ công tác đón trả khách, tăng cường chất lượng dịch vụ.

NAM KHÔI

