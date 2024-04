An Giang: Tàu chở du khách nước ngoài va chạm phà trên sông Tiền, 3 người bị thương

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu chở du khách nước ngoài và phà chở khách xảy ra trên sông Tiền, thị xã Tân Châu (An Giang) vào chiều tối 19-4.