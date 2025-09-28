Ấn tượng thương mại số

Lĩnh vực thương mại số toàn cầu tiếp tục thể hiện động lực tăng trưởng vượt bậc khi giá trị xuất khẩu tăng từ 4.590 tỷ USD năm 2020 lên 7.230 tỷ USD năm 2024, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 12,1%. Con số này vượt xa tốc độ tăng trưởng của tổng thương mại toàn cầu trong cùng giai đoạn, vốn chịu nhiều sức ép từ đại dịch, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại.

Thương mại số toàn cầu duy trì đà tăng trưởng mạnh

Thông tin trên được nêu trong Báo cáo phát triển thương mại số toàn cầu năm 2025 vừa được công bố tại Triển lãm Thương mại số toàn cầu lần thứ tư ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Báo cáo do Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) phối hợp với ban tổ chức triển lãm biên soạn. Ông Robert Skidmore, phụ trách lĩnh vực năng lực cạnh tranh ngành và doanh nghiệp tại ITC, nhấn mạnh: “Các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo đảm lợi ích của nền kinh tế số được chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại các nước đang phát triển”.

Sự bứt phá của thương mại số phản ánh hai xu hướng lớn. Thứ nhất, nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và người tiêu dùng đã tạo ra làn sóng dịch chuyển sang các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Thứ hai, sự phát triển của hạ tầng số, từ mạng 5G, điện toán đám mây đến trí tuệ nhân tạo, đã mở rộng biên độ của giao dịch xuyên biên giới. Nếu như trước đây, thương mại quốc tế chủ yếu gắn với hàng hóa hữu hình, thì nay, dịch vụ số, dữ liệu và các nền tảng công nghệ đóng vai trò chiến lược. Các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới giúp các SME có cơ hội tiếp cận khách hàng toàn cầu, vốn trước đây chỉ khả thi với các tập đoàn lớn. Bên cạnh đó, dịch vụ kỹ thuật số như: phần mềm, trò chơi trực tuyến, dịch vụ tài chính số… ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Vấn đề an ninh mạng, hạ tầng, quản trị dữ liệu, thuế thương mại số và nguy cơ độc quyền nền tảng cũng đang trở thành bài toán hóc búa. Nếu không có cơ chế điều phối toàn cầu hiệu quả, thương mại số có thể trở thành mảnh đất tiềm ẩn xung đột lợi ích.

KHÁNH MINH