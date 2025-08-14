Vụ dòng nước thải đen kịt chảy ra biển Mũi Né: Asteria Mui Ne Resort thừa nhận để xảy ra sự cố bồn lọc

Theo trình bày của đại diện Asteria Mui Ne Resort (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), trong khi vận hành hệ thống xử lý nước thải đã xảy ra sự cố về bồn lọc, dẫn đến tình trạng nước thải chảy ra biển Mũi Né.

Chiều 14-8, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã có báo cáo sơ bộ nguyên nhân xuất hiện dòng nước thải đen kịt chảy ra biển Mũi Né mà Báo SGGP phản ánh.

Dòng nước thải đen kịt chảy ra biển Mũi Né

Theo đó, UBND phường Mũi Né xác định nguyên nhân xuất hiện dòng nước đen trên xuất phát từ khu du lịch The Wonder Bay – Mũi Né (còn có tên gọi khác là Asteria Mui Ne Resort, khu phố 5, phường Mũi Né) của Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thạch.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải tại Asteria Mui Ne Resort đưa đi kiểm nghiệm

Theo trình bày của đại diện Asteria Mui Ne Resort, vào rạng sáng 10-8, trong khi vận hành hệ thống xử lý nước thải đã xảy ra sự cố về bồn lọc, dẫn đến tình trạng nước thải đầu ra sau xử lý chưa được tốt.

"Đây là sự cố ngoài mong muốn của công ty. Vì vậy, ngay khi phát hiện sự cố, bộ phận kỹ thuật đã cho nước thải được lưu giữ tạm thời trong các bể xử lý và không cho xả thải ra bên ngoài. Đồng thời, dừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải; tắt bơm xả nước thải từ trạm xử lý ra nguồn tiếp nhận, nước thải được lưu chứa vào các bể xử lý nước thải. Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thạch đã thuê đơn vị bên ngoài vào hút hầm và thuê máy móc trang thiết bị bên ngoài vào cải tạo, san lấp mặt bằng bãi biển", đại diện UBND phường Mũi Né thông tin.

Ống cống nhựa thoát nước được phát hiện sau khi sự cố dòng nước thải chảy ra biển Mũi Né

Theo ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, đến nay, Tổ kiểm tra liên ngành do UBND phường thành lập đã lấy mẫu nước thải tại Asteria Mui Ne Resort gửi tới Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia. Sau khi có kết quả, nếu mẫu nước thải có các chỉ số vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ xử lý theo quy định.

Khu vực dòng nước thải chảy ra biển Mũi Né đã được lấp cát lại

Trước đó, ngày 11-8, Báo SGGP có bài phản ánh tại khu vực bãi biển Mũi Né (đối diện đồi Cát Bay) xuất hiện dòng nước thải chạy dài ra biển, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản khẩn giao UBND phường Mũi Né kiểm tra, xử lý thông tin Báo SGGP nêu.

TIẾN THẮNG