Phường Thuận An phát động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Sáng 14-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An, TPHCM tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với triển khai mô hình “Khu phố tôi an ninh - Gia đình tôi văn hóa”.

Lãnh đạo phường Thuận An chúc mừng lễ ra mắt các đội hình tình nguyện

Tại chương trình, phường Thuận An cũng phát động phong trào xây dựng khu dân cư “đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”, ra quân thực hiện công tác dân vận, triển khai công trình “Trồng cây xanh - Phủ xanh kênh rạch”, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025 - 2030, trên địa bàn phường.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Đỗ Ngọc Huy, Phó chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cùng hơn 300 cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Thuận An.

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An đã phát động mô hình “Khu phố Tôi an ninh - Gia đình Tôi văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường về công tác phối hợp, vận động người dân phát huy tinh thần tự giác, chủ động giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, nghĩa tình...

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh

Trong khuôn khổ chương trình, phường Thuận An ra mắt 7 đội hình tình nguyện: Hỗ trợ công nghệ số cộng đồng - phong trào Bình dân học vụ số; tình nguyện hỗ trợ an sinh xã hội; y tế - vì sức khỏe cộng đồng; tình nguyện xây dựng văn minh đô thị; hỗ trợ thiên tai, khẩn cấp; xung kích phòng chống tội phạm và đội hình tình nguyện tham gia công tác dân vận.

Dịp này, Đảng ủy phường Thuận An khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024, trao bảng tượng trưng công trình “Trồng cây xanh - phủ xanh kênh rạch”; trao bảng tượng trưng các công trình chào mừng đại hội của các đoàn thể và 15 khu phố; trao bảng tượng trưng công trình “Trao tặng quà cho 100 hộ nghèo"...

Ngay sau buổi lễ, các đội hình đã ra quân làm công tác dân vận trên địa bàn phường với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Trồng cây xanh, bàn giao công trình sửa chữa nhà “Tình dân quân”...

XUÂN TRUNG