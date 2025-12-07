Anh Lê Công Hùng làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 6-12, tại Hội trường Trường Chính trị TP Đà Nẵng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 160.000 đoàn viên, thanh niên.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội mang khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, thể hiện tinh thần và khát vọng của tuổi trẻ thành phố trong giai đoạn mới.

Đại hội tập trung tổng kết công tác nhiệm kỳ 2022-2025 và trình bày báo cáo chính trị với thông điệp mạnh mẽ: “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Đà Nẵng xây hoài bão lớn, tiên phong tiến nhanh trong kỷ nguyên mới; quyết tâm góp phần xây dựng Đà Nẵng hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và trở thành cực tăng trưởng của đất nước.”

Báo cáo cho thấy nhiều kết quả nổi bật: TP Đà Nẵng hoàn thành 11/11 chỉ tiêu nhiệm kỳ của Thành Đoàn Đà Nẵng (cũ) và 10/11 chỉ tiêu của Tỉnh Đoàn Quảng Nam (cũ). Các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ, toàn TP Đà Nẵng đã tổ chức 10.056 hoạt động tình nguyện với hơn 2 triệu lượt đoàn viên tham gia, thực hiện 24 công trình thanh niên cấp thành phố, 9.489 công trình cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 43 tỷ đồng. Toàn Đoàn hỗ trợ hơn 772.346 trẻ em hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 25 tỷ đồng. Công tác phát triển Đảng qua Đoàn đạt kết quả nổi bật: 15.598 đoàn viên ưu tú được giới thiệu, trong đó 8.589 đồng chí được kết nạp Đảng.

Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc Đại hội

Tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, nhiệm kỳ mới mở ra nhiều cơ hội trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Tuổi trẻ thành phố cần bám sát chỉ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc XIII, triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, trở thành lực lượng dẫn dắt trong 5 lĩnh vực tiên phong, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Đây là yêu cầu quan trọng để cùng thành phố hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, và đến 2045 trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do, đô thị sinh thái và đáng sống của châu Á.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận sự trưởng thành toàn diện của tổ chức Đoàn. Nhiều mô hình mới được triển khai hiệu quả như “Chúng con luôn bên Mẹ”, “Người bạn đồng hành”, “Mỗi tháng một địa chỉ yêu thương”. Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, hàng nghìn đoàn viên đã kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân ái và hành động vì cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên giơ thẻ biểu quyết tại đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ Thành đoàn gồm 12 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 8 đồng chí.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Thành đoàn gồm: anh Nguyễn Bá Duân và anh Lê Kim Thường.

