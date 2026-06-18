Lễ hội Âm nhạc 2026 trở lại TPHCM

Theo thông tin từ Viện Pháp tại Việt Nam, Lễ hội Âm nhạc (Fête de la musique) 2026 - sự kiện văn hóa thường niên của Pháp sẽ diễn ra trong hai ngày (20 và 21-6) tại TPHCM.

Poster Lễ hội Âm nhạc 2026. Ảnh: VIỆN PHÁP TẠI VIỆT NAM

Lễ hội Âm nhạc năm nay có 18 chương trình biểu diễn tại 15 địa điểm ở TPHCM. Công chúng yêu nhạc sẽ được khám phá các thể loại từ nhạc cổ điển, jazz, pop, rock đến các hình thức biểu diễn ngẫu hứng và đương đại.

Thông qua sự kiện, Viện Pháp tại Việt Nam mong muốn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị và từng bước xây dựng Lễ hội Âm nhạc trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên cho công chúng tại TPHCM.

Lễ hội Âm nhạc diễn ra ngày 21-6 hàng năm tại Pháp. Được Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng vào năm 1982, sự kiện nhanh chóng trở thành một lễ hội đại chúng quy mô lớn. Với tinh thần cởi mở, tự phát và đề cao âm nhạc sống, chương trình khuyến khích mọi hình thức biểu diễn ở các không gian khác nhau (nhà hàng, quán cà phê, không gian ngoài trời), góp phần nâng cao việc tiếp cận nghệ thuật, đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

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