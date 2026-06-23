Ngôi sao "Bỗng dưng trúng số" đóng phim hợp tác Việt – Hàn

Lee Yi Kyung sẽ sánh đôi cùng Hoàng Yến Chibi trong bộ phim tâm lý Việt - Hàn Mẹ ơi, về nhà .

Trailer bộ phim Mẹ ơi, về nhà. Video: ĐPCC

Dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mẹ ơi, về nhà (tên tiếng Anh: Here I Am) vừa ra mắt poster và trailer chính thức hé lộ bức tranh cảm xúc đầy day dứt.

Sự xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc Lee Yi Kyung - người nổi tiếng với các vai diễn hài trong Bỗng dưng trúng số, Cô đi mà lấy chồng tôi cùng tài tử Gia đình là số 1 Choi Daniel và nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi nhận được nhiều sự quan tâm.

Hoàng Yến Chibi và Lee Yi Kyung trong Mẹ ơi, về nhà. Ảnh: ĐPCC

Cốt truyện phim xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một đứa trẻ mồ côi từng bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước, mang trong lòng nỗi trăn trở về gốc rễ của mình.

Sau khi mẹ nuôi người Việt là Diễm Hạnh (Minh Hà) qua đời, trên hành trình tìm lại cội nguồn để đưa tro cốt mẹ về quê hương, anh tình cờ cứu giúp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một ca sĩ Việt Nam trẻ tuổi, bản lĩnh đang chật vật mưu sinh tại xứ người.

Cùng với những rắc rối, nợ nần và hiểm nguy do gã bạn thân giang hồ Park Ha (Choi Daniel) mang lại, Hoàng và My đã đồng hành cùng nhau trong một hành trình đầy kịch tính để tìm lại bản ngã, xoa dịu những vết thương lòng của tuổi trẻ.

Lee Yi Kyung mang đến hình ảnh nghiêm túc khác biệt so với các vai hài hước trước đây. Ảnh: ĐPCC

Choi Daniel cũng tham gia trong dự án. Ảnh: ĐPCC

Trong tác phẩm này, Lee Yi Kyung hóa thân thành nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp: một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa ngày tuyết đầu mùa tại Hàn Quốc, được một người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh mang trong lòng nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi bước vào hành trình đi tìm cội nguồn.

Đảm nhận vai diễn người mẹ nuôi Diễm Hạnh của Huy Hoàng chính là Minh Hà - nữ diễn viên trẻ sinh năm 1999 từng được ví von là "Chương Tử Di Việt Nam".

Điểm nhấn trong dự án hợp tác Việt – Hàn lần này là bộ phim dũng cảm chạm vào góc khuất ít được khai thác: cuộc sống của những người nhập cư và khủng hoảng danh tính của những đứa trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa.

Poster chính thức bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Phim được cầm trịch bởi đạo diễn Yun Byung, biên kịch Kim Seong Tae cùng nhà sản xuất Ahn Chul Ho, dự kiến ra rạp trên toàn quốc từ ngày 10-7.

HẢI DUY